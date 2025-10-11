OUP triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Hà NộiNhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) tổ chức chuỗi sự kiện 30 năm đồng hành giáo dục Việt Nam, công bố quyết định triển khai bài kiểm tra OTE, ngày 9/10.

Sự kiện đánh dấu hành trình ba thập kỷ OUP hiện diện và phát triển tại Việt Nam, mang đến các giải pháp học tập tiếng Anh chất lượng, phù hợp với nhu cầu địa phương. Đại diện OUP cho biết các chương trình góp phần trang bị cho học sinh, sinh viên Việt Nam những kỹ năng như tư duy phản biện, giao tiếp hiệu quả, hợp tác sáng tạo...

Đại biểu tham dự sự kiện chúc mừng OUP 30 năm có mặt tại Việt Nam. Ảnh: OUP

Trong giai đoạn tiếp theo, OUP cho biết mang đến giải pháp toàn diện hơn cho dạy và học tiếng Anh. Đơn vị sẽ triển khai các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, giúp cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ và phát triển kỹ năng sư phạm. Đồng thời, Nhà xuất bản Đại học Oxford tiếp tục phát triển các chương trình học tập sáng tạo và truyền cảm hứng cho học sinh, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Điểm nhấn trong chiến lược giáo dục lần này là việc triển khai Oxford Test of English (OTE) - bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được thiết kế theo chuẩn CEFR. OTE giúp người học xác định chính xác trình độ tiếng Anh, sử dụng kết quả cho mục đích học tập, làm việc hoặc du học.

Đại sứ Anh Iain Frew phát biểu tại sự kiện. Ảnh: OUP

Bài kiểm tra này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại Việt Nam. Nhờ đó, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội phát triển và hội nhập quốc tế thông qua công cụ đánh giá dựa trên tình huống thực tế, được nhiều tổ chức quốc tế công nhận nhờ độ tin cậy, tính linh hoạt và tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Các trung tâm khảo thí Oxford Test of English đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: OUP

Theo OUP, UKTA hiện giữ vai trò là đơn vị tổ chức cuộc thi OTE tại Việt Nam. Việc khai trương ba trung tâm khảo thí, bao gồm PTE APAC Education tại Đà Nẵng và UKTA tại Hà Nội, thể hiện nỗ lực mở rộng mạng lưới tiếp cận và tạo điều kiện thuận lợi cho người học trên toàn quốc. Đơn vị kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh tham gia, góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra năng lực tiếng Anh tại Việt Nam.

Giám đốc toàn cầu Kinh doanh và Tiếp thị OUP, Bộ phận ELT, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: OUP

Ông Richard Grazier, Giám đốc toàn cầu phụ trách Sales và Marketing bộ phận ELT, OUP bày tỏ sự tự hào về hành trình 30 năm tại Việt Nam. Ông cho biết OUP sẽ đầu tư vào các giải pháp giáo dục sáng tạo, hỗ trợ giáo viên và học sinh phát triển toàn diện. "Việt Nam là một thị trường chiến lược, chúng tôi cam kết sẽ đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của giáo dục Việt Nam", Richard Grazier nói.

Nhân dịp kỷ niệm, OUP gửi lời tri ân đến các đối tác chiến lược, trường học, giáo viên, phụ huynh và hàng triệu học sinh, sinh viên. "Sự đồng hành của các đối tác suốt thời gian qua là động lực để chúng tôi liên tục đổi mới, hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ giáo dục", đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford nói.

Thái Anh