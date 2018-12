Xe Hàn tăng trưởng doanh số trên toàn cầu

Hyundai Motor, hãng mẹ của hai thương hiệu Hyundai và Kia dự đoán doanh số bán hàng toàn cầu 2017 tăng 4% với khoảng 7,55 triệu xe, theo Forbes. Cả Kia và Hyundai là hai trong số các thương hiệu phát triển nhanh nhất tại Mỹ trong 5 năm qua.

Tuy tốc độ có chậm lại nhưng so với mặt bằng chung thị trường, hãng xe Hàn vẫn làm tốt và khá ổn định. Thị trường Mỹ 2017 được tính toán sẽ giảm, lần đầu tiên kể từ 2009. Bên cạnh đó, thị trường Trung Quốc có tốc độ tăng chậm lại.

Thực tế, nếu so với 2016 thì năm 2017 là một năm tăng trưởng tốt. Năm 2016, hãng này dự tính tổng số xe bán ra sẽ là 8,25 triệu xe toàn cầu, thực tế doanh số chỉ đạt ở mức 7,25 triệu xe, giảm 7% so với năm trước đó. Đại diện Hyundai Motor cho biết ngành ​​sẽ gặp nhiều khó khăn do sự suy thoái của các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc, sự tăng trưởng chậm trong nền kinh tế toàn cầu và chủ nghĩa bảo hộ thương mại ở các nước lớn.

SUV phù hợp với thị hiếu của người Mỹ khi họ không còn muốn lựa chọn sedan hoặc các xe cỡ nhỏ.

Hyundai và Kia có những chiếc SUV và crossover bán chạy tại các đại lý ở Mỹ như: Santa Fe, Tucson, Kona (Hyundai) và Sorento, Sportage, Niro (Kia). Nhưng hai hãng xe Hàn cần mở rộng danh mục xe gầm cao hơn nữa vì xu hướng dịch chuyển nhanh của người Mỹ khi họ không còn muốn lựa chọn sedan hoặc các xe cỡ nhỏ.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc cũng là điểm khiến Hyundai Motor phải lo ngại. Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên khiến Hàn Quốc và nhiều nước khác lo lắng. Sự căng thẳng chính trị có thể là một nguyên cớ để chính phủ Trung Quốc hạn chế lượng xe Hyundai và Kia bán ra ở nước này. Đồng thời, việc hết hạn ưu đãi thuế cho người mua Trung Quốc mua xe có dung tích động cơ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến thương hiệu xe Hàn Quốc.

Hyundai đang cố gắng xây dựng thương hiệu cao cấp Genesis và tích cực mở rộng các loại xe sử dụng nhiên liệu thay thế ở Mỹ, như ra mắt thương hiệu con Ioniq vào năm ngoái. Hyundai dự kiến ​​đưa ra 14 mẫu xe sử dụng nhiên liệu thay thế mới tại Mỹ vào năm 2020.

Tâm lý bảo hộ gia tăng trong chính quyền Trump cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm nhập khẩu xe vào Mỹ trong năm nay, dù hai thương hiệu Hàn Quốc đang lắp ráp xe SUV và sedan tại Mỹ. Hai chính phủ sẽ thảo luận về tình hình thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tháng 1/2018.

Hyundai và Kia đều có những bước tiến về chất lượng và giá trị, mang lại nền tảng vững chắc để giới thiệu các loại xe mới vào năm 2018 và 2019.

Ngọc Điệp (theo Forbes)