Tesla Model S đỗ trong một hầm để xe tại Thượng Hải, Trung Quốc bất ngờ phát nổ, cháy lan xe Audi bên cạnh.

Xe điện Tesla bất ngờ phát nổ trong bãi đỗ Video: Thedrive

Camera an ninh ghi lại thời điểm chiếc Model S đỗ trong hầm để xe phát nổ. Sedan điện của Tesla bốc khói quanh xe, trước khi phát nổ tạo thành chùm lửa lớn. Dù trước đó, nhiều tạp chí danh tiếng cho rằng xe điện Mỹ ít có nguy cơ cháy hơn so với xe chạy xăng.

Vụ nổ gây đám cháy bao quanh chiếc Model S và lan sang xe Audi đỗ cạnh. Theo The Drive, không có thiệt hại về người ở vụ nổ trên, trong khi hai mẫu xe bị hư hỏng hoàn toàn. Tesla cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Tesla Model S sử dụng pin Lithium-ion nên nguyên nhân có thể do chập mạch điện gây cháy nổ. Bộ pin kích thước lớn cũng có thể coi là một điểm yếu của xe khi xảy ra cháy, do sử dụng những vẫn liệu dễ cháy.

An Bình