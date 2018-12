VinFast tiết lộ thêm hai mẫu ôtô cỡ nhỏ chạy xăng và điện

Ngày 8/3, VinFast công bố 36 mẫu thiết kế ôtô cỡ nhỏ mới mang kiểu dáng hatchback, bao gồm 17 thiết kế xe chạy điện và 19 mẫu xe chạy xăng. Các mẫu thiết kế đến từ bốn hãng là ItalDesign, One One Lab, Pininfarina và Torino Design. Ngoài One One Lab từ Ba Lan, ba hãng còn lại đều từ Italy và từng tham gia thiết kế hai mẫu sedan và SUV trước của VinFast.

Thiết kế ôtô điện của ItalDesign.

Theo dự kiến ban đầu của hãng, hai mẫu xe cỡ nhỏ sẽ xuất hiện vào 2020, tức một năm sau khi giới thiệu sedan và SUV. Nhưng để đáp ứng khách hàng, VinFast đẩy nhanh tiến độ một năm để ra mắt gần như bốn mẫu xe cùng giai đoạn cuối 2019.

VinFast tỏ ra táo bạo khi sản xuất xe hatchback chạy điện đầu tiên tại Việt Nam. Các hãng lớn trên thị trường hiện vẫn trung thành với xe xăng, một vài hãng có chiến lược xe lai hybrid nhưng vẫn chưa thành hiện thực. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup cho biết, "với mong muốn tạo dựng sự đột phá, chúng tôi quyết định sản xuất ôtô điện ngay lúc này".

Tương tự hai mẫu xe trước, hai mẫu lần này cũng được VinFast lấy ý kiến của người Việt thông qua cổng bình chọn thiết kế www.binhchonmauxe.vinfast.vn. 36 mẫu xe sẽ mang phong cách khác nhau tuỳ hãng thiết kế.

Thiết kế hatchback chạy xăng của ItalDesign.

Với ôtô điện, ItalDesign đơn giản, tinh tế; Pininfarina góc cạnh nhưng uyển chuyển; One One Lab năng động, hầm hố. Với hatchback chạy xăng, ItalDesign mang tới đường nét thể thao; Torino Design sắc sảo, mạnh mẽ; Pininfarina năng động, khoẻ khoắn, cảm hưng từ mắt xếch Á Đông hay cánh chim lạc.

Với sự xuất hiện của hai mẫu xe cỡ nhỏ mới, VinFast sẽ có hai phân khúc tách biệt cho nhiều khách hàng. Sedan và SUV ở tầm cao cấp và hatchback xăng, điện ở hạng phổ thông. Mới xuất hiện trong ngành nhưng Vingroup đang muốn chứng tỏ quy mô và tham vọng lớn trở thành hãng xe Made in Vietnam tầm cỡ thế giới.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi những bước chưa từng có trong lịch sử ngành ôtô Việt. Khởi công nhà máy tháng 9/2017, dự tính 10 tháng sau sẽ hoàn tất. Chỉ ít ngày sau lễ khởi công, hãng này giới thiệu các bản hợp đồng nhân sự cấp cao đình đám, những sếp cũ của Bosch Việt Nam hay GM toàn cầu. Hai mẫu sedan và SUV của hãng sẽ xuất hiện ngay tháng 10 tới tại Paris Motor Show, do Pininfarina sản xuất. Tháng 12 năm nay hãng cũng sẽ tổ chức một triển lãm riêng tại Việt Nam để giới thiệu trước với khách hàng, thời điểm ra mắt vẫn là tháng 9/2018.

Minh Hy