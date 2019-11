VinFast thưởng xe tiền tỷ cho HLV Park Hang-seo

VinFast tặng xe LUX SA2.0 ngay trước khi HLV Park cùng đội lên đường dự SEA Games 30.

Chiếc Lux SA2.0 làm phần thưởng có giá niêm yết 1,414 tỷ đồng (gồm VAT). Trong sự kiện diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM) ngày 21/11, một ngày trước khi U22 sang Philippines đấu SEA Games, đại diện VinFast cho biết món quà để tri ân những đóng góp của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam.

Nhà sản xuất xe Việt ấn tượng với vị trí hiện đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp của đội tuyển quốc gia.

Lễ trao diễn ra tại tòa nhà Landmark 81, TP HCM.

"HLV Park Hang-seo là người truyền ngọn lửa 'mãnh liệt tinh thần Việt Nam' tới các cầu thủ và người hâm mộ trong suốt thời gian qua. VinFast hy vọng món quà sẽ góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho ông trước khi cùng U22 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30", đại diện VinFast nói.

Vị HLV ngồi thử lên chiếc xe mới nhận.

Chiếc VinFast Lux SA2.0 trao cho HLV Park trang bị động cơ 2.0L I-4 DOHC, công suất tối đa 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu (AWD).

Xe sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như hệ thống đèn Full LED, la-zăng hợp kim nhôm 20 inch, ghế chỉnh điện 12 hướng, màn hình cảm ứng 10,4 inch cỡ lớn, hệ thống âm thanh 13 loa, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth...

VinFast Lux SA2.0 đã nhận được chứng chỉ an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Đây là tiêu chuẩn an toàn cao nhất dành cho một mẫu ôtô, do hệ thống đánh giá xe mới uy tín toàn cầu chứng nhận.

An Bình