VinFast Fadil có phiên bản mới giá 429 triệu, bỏ bản cao cấp

Từ 8/8, hãng cơ cấu lại dải sản phẩm Fadil bằng cách bỏ bản cao cấp giá 472 triệu, thêm bản Plus 429 triệu và giữ bản Base 395 triệu.

So với bản tiêu chuẩn, bản Plus (nâng cao) sẽ được trang bị thêm vành đúc hợp kim nhôm 2 màu kích thước 185/55R15, trụ B sơn đen, vô-lăng bọc da và tích hợp phím điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Hệ thống giải trí có màn hình 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, Bluetooth, thêm 2 cổng USB, camera lùi tích hợp cùng màn hình và tính năng tự động khóa cửa khi di chuyển.

Với những tính năng này, bản Plus sẽ có giá 429 triệu, tức cao hơn bản tiêu chuẩn 34 triệu. Fadil Plus sẽ có giá gần hơn so với các mẫu xe khác trong phân khúc như bản cao nhất của Grand i10 giá 402 triệu, Kia Morning 390 triệu, Toyota Wigo giá 405 triệu.

Fadil bản cao cấp (Full Option). Ảnh: Đức Huy

Lý do bỏ bản cao cấp để thay bằng một bản thấp hơn, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết hãng muốn một phiên bản đủ các tính năng cần thiết, nhưng giá bán hợp lý hơn. Những option đưa vào bản Plus là những thứ khách hàng thường xuyên chọn thêm.

Trước đó, phiên bản Fadil cao cấp nhất giá 472 triệu, với lượng option phong phú bậc nhất phân khúc. Tuy vậy, mức giá này cao hơn gần 70 triệu so với các đối thủ, đồng thời tiệm cận nhiều dòng xe cỡ B trên thị trường, là một trở ngại để khách hàng lựa chọn. Nhiều nhân viên bán hàng tại các đại lý cho biết, ít khách lựa chọn bản cao cấp vì trở ngại giá.

Ra phiên bản mới, bỏ bản cao cấp đồng nghĩa với việc VinFast bỏ cách bán hàng cho khách tự chọn option như trước đây. Những khách đã đặt bản cao cấp hoặc tùy chọn option trước ngày 8/8 vẫn sẽ nhận xe như hợp đồng trước đó.

Fadil chính thức bàn giao cho khách hàng từ giữa tháng 6. Hãng xe Việt không công bố số liệu bán hàng cụ thể như các hãng trên thị trường. Trong tháng 7, Hyundai i10 bán 1.599 chiếc, Kia Morning 731 chiếc.

Ra mắt phiên bản Fadil Plus, VinFast tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi trị giá 15 triệu đồng cho tất cả khách hàng mua xe, thanh toán và xuất hóa đơn trước ngày 31/8/2019, bao gồm một năm bảo hiểm thân vỏ (trị giá 7 triệu đồng) và gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 45.000 km (trị giá 8 triệu đồng).

Ngoài ra, VinFast cũng đang tiến hành lắp bổ sung miễn phí ốp chắn bùn sau cho xe Fadil, nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp hơn với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Nguyên Khoa