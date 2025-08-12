5 ôtô hybrid bán nhiều nhất tháng 7 thị trường Việt

Toyota Innova Cross bản hybrid duy trì vị trí dẫn đầu doanh số xe hybrid bán nhiều nhất hàng tháng tại Việt Nam.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 dẫn đầu doanh số 6 tháng đầu năm với lượng bán vượt trội so với những mẫu xe còn lại trong bảng xếp hạng.
Cặp VinFast VF 3, VF 5 áp đảo doanh số bán xe so với các mẫu ôtô khác, Mitsubishi Xpander leo lên thứ ba bảng xếp hạng.
Honda Civic Type R chỉ bàn giao một xe trong nửa đầu năm, Accord ở vị trí thứ hai với 17 xe, Pajero Sport đứng thứ ba với 48 xe.
Ford Explorer, Honda Accord, Kia Morning là ba mẫu xe bán ít nhất với tổng doanh số chưa đến 10 xe.