Triệu hồi 4.802 xe Mercedes GLC tại Việt Nam

Liên quan đến đợt triệu hồi lần này với số lượng 4.802 chiếc, các phiên bản nằm trong diện ảnh hưởng là GLC 200, GLC 250 4MATIC, GLC 300 4MATIC. Đây là những mẫu xe lắp ráp tại nhà máy của Mercedes tại quận Gò Vấp, TP HCM trong giai đoạn từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2018 và đã phân phối đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

Hai mẫu xe dòng GLC của Mercedes tại Việt Nam.

Đại diện hãng xe sang cho biết đã nộp đơn và chờ quyết định phê duyệt chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triệu hồi số xe kể trên. Dự kiến, những chủ sở hữu có xe gặp lỗi sẽ được kiểm tra, sửa chữa miễn phí tại các đại lý Mercedes Việt Nam trên toàn quốc trong thời gian từ 15/1/2019 đến hết năm 2023.

Nguyên nhân khiến hàng nghìn xe GLC triệu hồi là do trong quá trình kéo, thả dây đai an toàn, khóa cài trên dây ở ghế phía sau bên trái và bên phải có thể bị kéo rút vào khe rãnh giữa tấm ốp cột C và tấm ốp hông phía sau. Nếu không có trợ giúp, khóa cài này không thể lấy ra được.

Hàng ghế sau trên một mẫu GLC 200.

Khóa cài trên dây đai an toàn khi không thể sử dụng như tiêu chuẩn thiết kế, người dùng có thể gặp phải rủi ro mất an toàn khi xe xảy ra va chạm. Hãng cho biết việc triệu hồi lần này như một biện pháp phòng ngừa và chưa có trường hợp chấn thương nào ghi nhận tại Việt Nam liên quan đến lỗi thiết kế trên.

Hồi tháng 8 vừa qua, mẫu xe đa dụng của Mercedes vướng vào vụ lùm xùm khi khách hàng phản ánh vi sai cầu trước của xe bị vào nước. Tuy nhiên, hãng nói đây không phải lỗi thiết kế và khuyến cáo khách hàng không cho xe đi qua mực nước tĩnh quá 300 mm so với mặt đất.

Mercedes GLC là một trong số những mẫu xe lắp ráp và phân phối cho thị trường trong nước của hãng xe sang Đức. Trong 2017, GLC là mẫu xe bán chạy nhất của hãng cũng như toàn thị trường xe sang, giá 1.684-2.899 triệu đồng.

Thành Nhạn