Triển lãm ôtô Bắc Kinh lùi đến tháng 9

Trung QuốcSự kiện vốn diễn ra vào cuối tháng 4 sẽ được tổ chức vào 26/9-5/10 do dịch Covid-19.

Triển lãm ôtô Bắc Kinh (Beijing Motor Show, hay Auto China) đã góp tên vào danh sách các sự kiện của ngành ôtô hoãn hoặc hủy vì dịch bệnh. Đã có các triển lãm ở Detroit và New York, Geneva, Paris, Sao Paulo (Brazil) và Bangkok phải đưa ra những thông báo tương tự.

Triển lãm ôtô Bắc Kinh năm 2018. Ảnh: Kyodo News

Lần đầu diễn ra năm 1990 và cứ hai năm một lần, triển lãm ôtô Bắc Kinh đã trở thành một trong những hội chợ chuyên ngành lớn nhất thế giới. Nhiều hãng xe từ khắp nơi đã góp mặt qua nhiều lần tổ chức, nhắm mục tiêu giới thiệu sản phẩm ở thị trường lớn nhất thế giới.

Trong thông báo của ban tổ chức năm nay có viết: "Trước những thách thức lớn do đại dịch Covid-19, chúng tôi quyết định lùi triển lãm vốn diễn ra vào tháng 4 vì lý do bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các đơn vị tham gia cũng như khách tham quan. Auto China 2020 sẽ được tổ chức vào 26/9-5/10".

Tại sự kiện năm 2018, các hãng xe nước ngoài như Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes hay Ford đều giới thiệu những sản phẩm chủ chốt với khách hàng Trung Quốc. Triển lãm năm nay cũng hứa hẹn những màn ra mắt thu hút sự chú ý.

Thị trường ôtô Trung Quốc đang dần hoạt động trở lại dù đối mặt với nguy cơ của đợt lây nhiễm nCoV thứ hai. Nhiều khu vực bắt đầu mở cửa đối với các lĩnh vực thương mại cũng như giao thông. Quốc gia này hiện ghi nhận hơn 81.600 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó hơn 3.300 người chết.

Mỹ Anh (Theo Automotive News)