Toyota Vios 2020 – cái vươn vai của kẻ mạnh

Vios được nâng cấp để tạo những lợi thế về sản phẩm so với các đối thủ, dù ngôi vương doanh số vẫn thuộc về mẫu xe của Toyota.

Nếu tính top 10 doanh số trong 10 năm qua, Vios vẫn chễm chệ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, các mẫu xe đối thủ không thể góp mặt trong top 10. Bởi lẽ, Vios đã xuất hiện và thành công từ trước đó rất lâu, còn Honda City hay Hyundai Accent lại là những cái tên mới nổi vài năm qua.

Toyota Vios trên phố Hà Nội.

City, Accent sẽ khó copy công thức thành công của Vios, vì không đủ thời gian cho khách hàng nghiền ngẫm. Nếu Vios như một món ăn truyền thống, thì các đối thủ chính là những món mới du nhập. Nhiều người chỉ trung thành với món ăn cũ, bởi như thế mới là "chuẩn vị", có người lại ham thử những cái mới. Có điều chắc chắn: món truyền thống sẽ không sợ rủi ro.

Lớp khách cũ mua Vios vì dòng xe của Toyota trung thành với những "giá trị cốt lõi", đó là sự bền bỉ, giữ giá và trải nghiệm ở mức vừa đủ - cabin vừa đủ rộng, động cơ vừa đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, lượng option vừa đủ, tránh hỏng hóc và thiết kế thì vừa đủ để không lỗi mốt theo thời gian, hay chính là "bền dáng".

Nhưng khách hàng ngày càng trẻ, họ không hứng thú những thứ "vừa phải", vì thiếu cá tính – thứ người trẻ rất muốn thể hiện. Bởi vậy, họ muốn trên xe phải có những công nghệ mới nhất, những tính năng 4.0 phục vụ "tận răng". Toyota rất chú trọng phát triển công nghệ, nên việc áp dụng lên Vios để ngày càng phù hợp là việc không khó.

Ở đời mới nhất tại Việt Nam, cả ba hiên bản của Vios đều được nâng cấp hệ thống giải trí với kết nối Android Auto và Appler CarPlay – tiện ích cần thiết giúp tài xế thao tác những cuộc gọi, tin nhắn, dẫn đường trên màn hình thông tin giải trí của xe mà không cần dán mặt vào điện thoại.

Dành cho khách cá nhân, bản cao nhất Vios G có thêm kiểm soát hành trình Cruise Control, cảm biến góc trước và sau, camera lùi và màn hình màu TFT. Với tài xế mới, đây là những tính năng rất cần thiết, thường được lắp them sau khi mua xe, nay đã có sẵn trên Vios mới.

Các phiên bản được nâng cấp nhiều trang bị.

Thấp hơn một chút, Vios E CVT có thêm trang bị camera lùi, ghế bọc da và hệ thống giải trí nâng cấp từ CD lên loại DVD.

Cuối cùng, lựa chọn phù hợp cho khách hàng kinh doanh vận tải, Vios E MT lại là phiên bản nhận thêm nhiều nâng cấp nhất. Phanh đĩa mới thay cho loại phanh tang trống trước đó ở bánh sau, đây là trang bị ít có ở các đối thủ. Nội thất xe có ghế bọc da PVC. Hệ thống giải trí đầu DVD. Bên ngoài, Vios E MT có thêm đèn sương mù, gương hậu gập điện và camera lùi.

Tất cả các nâng cấp của mẫu xe cỡ B nhà Toyota đều hướng tới hai yếu tố quan trọng với người sử dụng xe hơi là an toàn và tiện nghi. Với những nâng cấp này kết hợp nét trẻ hoá trong thiết kế, rõ ràng Vios không còn đóng đinh dành cho người già. So với các đối thủ, Vios ngang ngửa về hàm lượng công nghệ, trong khi so về vị trí trên bảng xếp hạng doanh số cũng như độ lan toả, sức mạnh thương hiệu, chưa mẫu xe nào qua được Vios.

Dù tháng 1/2020, Vios để Accent vượt qua 135 xe (1.733 so với 1.598 xe), nhưng khoảng cách nhỏ này chưa phải là lời đe doạ quá nghiêm trọng. Tháng 1 rơi vào Tết nguyên đán. Cũng năm ngoái, Tết rơi vào tháng 2, Vios cũng để Accent vượt qua, nhưng sau đó thì không có bất ngờ nào. Xe của Toyota dần trở lại vị thế đầu đàn và bán chạy nhất thị trường Việt 2019 với 27.180 xe. Việc thay đổi trong số bán có thể đến từ những kế hoạch đẩy hàng trước, sau Tết của các đại lý và hãng.

Hải Ninh (40 tuổi, Hà Nội) từng đắn đo "nâng lên đặt xuống" khi không biết chọn cho mình mẫu xe nào. Nhu cầu được vạch rõ: ngày đi làm 20 km, cuối tuần chở gia đình 4 người vi vu hoặc về quê, ra ngoại thành, lễ tết về quê. Ngân sách được vợ "duyệt" 600-700 triệu, anh thoải mái lựa chọn mà không lo chuyện vay thêm ngân hàng trả góp.

Sau Tết, Ninh quyết định lấy Vios, vì nhu cầu "bền, ít phải sửa chữa", mà các tính năng cũng tương đương như City hay Accent. Tâm lý ăn chắc, mặc bền được giải quyết mà nhu cầu tiếp cận công nghệ cũng thỏa mãn.

Toyota Vios phù hợp nhiều đối tượng khách hàng.

Số tiền anh phải trả cho bản Vios G là 570 triệu, chi phí lăn bánh tại Hà Nội khoảng 650 triệu, vừa đủ trong tầm tài chính. Nếu khách hàng kinh doanh vận tải, sẽ chỉ cần mua bản Vios E MT giá 470 triệu hoặc E CVT giá 520 triệu. Mức giá của Vios không tăng so với bản trước, dù hàm lượng option thì thêm khá nhiều. Đây là một điểm cộng trong cách làm giá cùa Toyota, vốn vẫn tăng ở các phiên bản mới.

Vios vẫn là nhà vua trong phân khúc và ở cả thị trường Việt Nam. Kẻ mạnh định cuộc chơi và luôn khiến các đối thủ phải dè chừng khi có những thay đổi "ra tấm ra món".

Nguyên Khoa