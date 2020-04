Toyota Rush – lựa chọn SUV cho người thực dụng

Xe hơi là tài sản lớn với nhiều người Việt, gắn liền việc sử dụng hàng ngày cũng như bảo vệ tính mạng của gia đình. Đối với người thực dụng, Toyota là hãng xe khó thể bỏ qua với những đặc tính như bền bỉ, tiết kiệm, rộng rãi và giá trị thanh khoản tốt trên thị trường. Rush là mẫu xe điển hình của những giá trị trên.

Toyota Rush tại Việt Nam.

Nằm cùng phân khúc với những mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertige... nhưng Rush có nhiều khác biệt. Hãng xe Nhật đặt yếu tố thực dụng lên hàng đầu khi thiết kế Rush, kiểu thiết kế không gây ấn tượng tức thì mà bền dáng, lâu lỗi mốt hơn. Hãng cho biết, Rush sử dụng khung gầm dạng "lai" giữa những chiếc bán tải và sedan truyền thống. Điều này giúp xe có sự chắc chắn như xe địa hình nhưng trọng lượng nhẹ, phù hợp khối động cơ 1,5 lít. Đây là điểm khác biệt của Rush với những đối thủ trên thị trường.

Xe có khoảng sáng gầm 220mm và góc thoát trước và sau 31/26, tương đương với các mẫu xe bán tải. Lợi thế này giúp Rush có thể di chuyển trên những địa hình khó, khả năng lội nước 600mm. Hệ dẫn động của Rush dạng cầu cứng, giống như bán tải Hilux, có lợi thế xoay xở trong điều kiện bùn lầy, dốc cao. Xe có hệ treo sau đa liên kết với các thanh cân bằng giúp xe đạt độ êm ái, chắc chắn và ổn định hơn khi vào cua ở dải tốc độ cao.

Ở một số nước khu vực Đông Nam Á như Maylaysia, Indonesia, người dân thường chú trọng sự thực dụng khi mua ôtô. Tại hai quốc gia này, Rush là một trong những mẫu xe bán chạy nhất. Xe có không gian 7 chỗ ngồi, các vị trí có khoảng để chân khá rộng rãi. Điều hòa hai dàn lạnh, ba cửa gió cho hai hàng ghế sau với bộ điều chỉnh tốc độ gió độc lập.

Nội thất xe ấn tượng với nhiều ngăn chứa đồ ở ba hàng ghế, khoang hành lý có độ sâu hơn 400mm. Hàng ghế thứ ba khi không sử dụng có thể gập, nhằm tăng không gian cho những hành trình dài. Mẫu xe gia đình của Toyota được trang bị đa dạng kết nối giải trí như màn hình cảm ứng, dàn âm thanh 8 loa, các phím bấm tiện dụng trên vô-lăng.

Nội thất Toyota Rush.

Ở tốc độ thấp, trợ lực điện tử của Rush hoạt động nhẹ nhàng nhưng cứng vững hơn khi ra đường trường. Bán kính vòng quay nhỏ khiến xe linh hoạt hơn trong phố đông. Tùy điều kiện đường sá, xe có ba chế độ số tay 3-2-L cho người lái sử dụng. Rush không có kiểu tăng tốc tức thì khi chạm chân ga, mà bền bỉ để vượt những cung đường đèo dốc. Hãng công bố mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Rush khoảng 6L/100km, phù hợp nếu sử dụng làm xe gia đình, công ty hoặc dịch vụ.

Mang những giá trị thực dụng, Rush đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Asean NCAP. Xe trang bị hàng dài những tính năng an toàn như: ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi, khung xe hấp thụ xung lực, 6 túi khí... Tất cả những trang bị an toàn trên khiến người dùng an tâm hơn trên mọi hành trình.

Ở một khía cạnh nào đó với người thực dụng, chiếc xe là phương tiện phục vụ cuộc sống, không phải chủ nhân phục vụ chiếc xe. Rush là một trong những mẫu xe Toyota tiêu biểu, phù hợp với cá tính đó.

Tuấn Vũ