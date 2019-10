Toyota Hilux bán chạy thứ hai phân khúc bán tải

Mẫu xe của Toyota bán chạy thứ hai thay vị trí của Colorado, trong khi Ford Ranger tiếp tục không có đối thủ.

Tính đến hết tháng 9/2019, người Việt mua tổng cộng 16.065 xe bán tải đều nhập khẩu từ Thái Lan. Ford Ranger và Toyota Hilux lần lượt là hai sản phẩm bán chạy nhất phân khúc.

So với cùng kỳ 2018 với doanh số 9.526 xe, thị trường trong 2019 tăng trưởng hơn 68%. Tuy nhiên, nửa đầu 2018 là thời điểm xe nhập khẩu khan hàng tại Việt Nam do ảnh hưởng của Nghị định 116, nên mức tăng này không đồng nghĩa sức mua ở phân khúc xe bán tải tăng đột biến. Năm 2017, lượng tiêu thụ xe bán tải trong 9 tháng đầu là 17.536 xe, thậm chí nhiều hơn so với cùng kỳ 2019.

Thống trị là sức mạnh quen thuộc của Ford Ranger ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Trong những tháng đầu 2019, mẫu xe Mỹ chiếm 56,24% tổng doanh số bán ra. Đây cũng là mẫu xe chủ lực của liên doanh Ford, chiếm hơn phân nửa lượng bán hãng của hãng.

Toyota Hilux trưng bày tại một showroom ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Toyota Hilux là mẫu xe có sự thăng tiến bất ngờ trong 2019. Những năm trước, Hilux thường xếp nhóm cuối bảng doanh số cùng Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton nhưng hiện vươn lên chiếm ngôi á quân của Chevrolet Colorado. Mẫu xe Mỹ, sau khi hoạt động kinh doanh của Chevrolet tại Việt Nam về tay VinFast, doanh số chững lại và sụt giảm.

Mazda BT-50 không có đột biến về doanh số, đứng ở nửa sau bảng xếp hạng. Trong khi Isuzu D-Max vẫn giậm chân tại chỗ, bán chậm nhất phân khúc với con số chưa đến 300 xe trong 9 tháng 2019. Một mẫu xe bán tải Nhật là Nissan Navara không công bố số liệu bán hàng.

Giảm giá đang là diễn biến chính ở phân khúc xe bán tải trên thị trường. Tất cả các mẫu xe đều được ưu đãi giá từ hãng lẫn đại lý trong tháng 10.

Dẫn đầu mức ưu đãi là sản phẩm bán chậm nhất phân khúc, Isuzu D-Max. Mẫu xe bán chạy thứ hai thị trường Đông Nam Á hiện giảm nhiều nhất 55-65 triệu trên hai phiên bản máy dầu 1,9 lít và 3 lít, đồng thời tặng thêm phụ kiện như phim cách nhiệt, nắp thùng, camera lùi.

Ford Ranger không có chương trình giảm giá trong tháng 10 từ hãng nhưng các đại lý hiện tặng gói phụ kiện trị giá 15-20 triệu. Nếu không nhận phụ kiện, khách được trừ thẳng vào giá xe.

Mức giảm khoảng 20 triệu cũng áp dụng tại các đại lý Toyota với ưu đãi tiền mặt và phụ kiện tặng thêm. Từ nửa cuối tháng 9, liên doanh Nhật điều chỉnh giá bán giảm 21-33 triệu tùy phiên bản cho Toyota Hilux, tăng sức cạnh tranh với những đối thủ Nhật khác.

Mitsubishi Triton hạ giá mạnh phiên bản cũ 8-20 triệu để đẩy hàng tồn. Trong khi phom dáng 2019 chỉ tặng một số phụ kiện như nắp thùng, camera lùi, bảo hiểm vật chất. Mazda BT-50 được Trường Hải giảm 10 triệu trong chiến dịch giảm giá chung hàng loạt sản phẩm. Nissan Navara cũng giảm 10-15 triệu tại đại lý.

Phạm Trung