Toyota cho biết Highlander mới an toàn, thoải mái bền bỉ và có độ hoàn thiện cao hơn so với thế hệ cũ, nhờ sử dụng kết cấu khung gầm mới TNGA-K. Ngoại thất thay đổi rõ nét so với thế hệ cũ.