Toyota giảm giá dòng bán tải Hilux

Mức giá sau điều chỉnh của phiên bản 2.4E 4x2 AT là 662 triệu đồng, 2.4E 4x4 MT còn 772 triệu đồng, 2.4E 4x2 MT thấp nhất giá 622 triệu đồng.

Hướng đến mức giá bán phù hợp với thị trường và tạo nhiều lựa chọn thông dụng để phục vụ người dùng, Toyota đã điều chỉnh mức giá bán lẻ ở một số phiên bản xe Hilux. Với giá bán mới, hãng xe Nhật tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trong dòng bán tải dưới 800 triệu đồng.

Theo đại diện Toyota, Hilux đáp ứng 3 yếu tố mà nhiều người tìm kiếm ở một mẫu bán tải. Đó là bền bỉ, mạnh mẽ và an toàn. Chất lượng của dòng xe được khẳng định khi từng đoạt ngôi vị xe bán chạy nhất Đông Nam Á, được nhiều thị trường lân cận Việt Nam như Thái Lan, Malaysia ưa chuộng.

Sức mạnh của mẫu bán tải nhà Toyota nằm ở khối động cơ dầu 2.4L mã 2GD-FTV (phiên bản 2.4G 4x2 AT). Đây là động cơ chạy bằng nhiên liệu diesel, có 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung và tăng áp biến thiên, tạo ra công suất tối đa 147 mã lực một 3400rpm với mô men xoắn cực đại 400Nm ở 2000rpm.

Mẫu bán tải Toyota linh hoạt trên đa dạng địa hình.

Nhờ sức mạnh từ động cơ kết hợp các chi tiết kỹ thuật như hốc bánh xe kích thước lớn lớn, thiết kế gắn liền khối với thân xe, nâng cao độ bền tấm che gầm, hệ thống treo được cải tiến, Hilux đủ sức vượt nhiều điều kiện địa hình, từ cung đường bằng phẳng trong thành thị tới những đèo dốc hiểm trở vùng cao, đồng thời giúp người dùng vừa tiết kiệm nhiên liệu.

Hilux đồng thời sở hữu loạt hệ thống an toàn hàng đầu gồm hệ thống 7 túi khí, kiểm soát hành trình Cruise Control, ổn định thân xe VSC, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC... Đây là loạt công nghệ và tính năng tối ưu giúp Hilux đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, vừa hỗ trợ người lái vừa mang lại sự an toàn cho người ngồi trên xe.

Theo nhận định của nhiều người dùng và cả các chuyên gia xe, Hilux là một trong số ít xe bản tải với vẻ ngoài mạnh mẽ và bề thế, mà vẫn khẳng định được sự lịch lãm.

Hilux có ngoại thất cá tính, thể thao, phù hợp với đa dạng đối tượng sử dụng.

Anh Hà Đức Huỳnh - chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội đang sở hữu phiên bản mới nhất của Hilux, nhận xét mẫu xe này đem đến cảm nhận rõ rệt về sự bền bỉ, mạnh mẽ trong vận hành.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Hilux. Chiếc xe thể hiện sự mạnh mẽ, vững chãi dù gặp phải những cung đường đèo hiểm trở Tây Bắc hay những đoạn đường gồ ghề vùng ngoại ô", anh Đức Huỳnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng đánh giá cao thiết kế nội ngoại thất cá tính, hướng đến tính lịch lãm, thể thao, phù hợp với đa dạng đối tượng sử dụng của Hilux. Mẫu xe sở hữu các điểm nhấn thiết kế như lưới tản nhiệt sơn đen bóng, cản trước cứng cáp cùng cặp đèn LED. Cụm pha của Hilux cũng sắc nét, tích hợp LED định vị và tự động cân bằng góc chiếu.Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi, kết hợp cùng mâm xe 18 inch 5 chấu.Đuôi xe cũng được hãng chú trọng trong thiết kế với tay mở cửa thùng mạ chrome, bậc lên ở cản sau xuống được hạ thấp, đảm bảo hai tiêu chí hữu dụng và thẩm mỹ.

Trường Cát