Tài xế Matiz chở người tai nạn đi bệnh viện mà 'không sợ vạ lây'

Thầy giáo lái xe trên đường đi làm ở Hà Nội, gặp một người ngã xe máy nằm trên đường liền đưa lên xe chở đi cấp cứu.

Lái xe Matiz giúp người gặp tai nạn giữa đường Hiện trường vụ tai nạn do tài xế ghi lại.

Khoảng 6h15 ngày 23/4 trên đường đi làm qua phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, thầy giáo Đinh Bảo Khánh điều khiển xe Matiz thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi ngã xe máy nằm ở bên đường. Anh dừng xe,không chần chừ cùng một số người đi đường hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe, chở đến bệnh viện Quân Y 105 để cấp cứu.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhận lên xe.

"Tôi cũng không biết tai nạn xảy ra thế nào, chỉ thấy người gặp nạn giữa đường thì giúp. Nạn nhân bị gãy chân. Tôi đưa nạn nhân tới bệnh viện rồi đến trường ngay nên bây giờ cũng không biết thông tin gì", thầy giáo Đinh Bảo Khánh, 37 tuổi, hiện dạy môn Địa lý ở trường Hữu Nghị 80 chia sẻ.

Sau đó, do vết máu của nạn nhân vương khá nhiều trên ghế, Khánh phải đi bọc lại ghế với chi phí 2 triệu. Anh cho biết không mảy may suy nghĩ về việc bị vạ lây hay ảnh hưởng đến xe. "Hy vọng lúc mình chẳng may có gặp hoạn nạn sẽ được người khác giúp".

Hành động của tài xế sau khi đăng tải trên diễn đàn về xe cộ được nhiều người ủng hộ, nhận hàng nghìn lượt yêu thích. Phần lớn ý kiến cho rằng anh đã làm điều tốt, đáng học tập và cầu chúc bình an.

Ghế bị dính máu nạn nhân (trái) và sau khi bọc lại (phải) với giá 2 triệu.

Ngọc Điệp