Tôi 30 tuổi, đã có gia đình, dành dụm được 350 triệu, muốn tìm mua xe khoảng 400 triệu. (Minh Trung)

Tìm hiểu một số đại lý xe cũ tôi phân vân giữa Chevrolet Cruze LT 2016 và Honda City AT 2014. Cả 2 xe chạy trong khoảng 50.000 - 60.000 km. Theo tôi biết 2 xe này một hạng B, một hạng C nên khó so sánh. City hạng B nên khoang nội thất nhỏ hơn Cruze, tiết kiệm nhiên liệu hơn do xác nhẹ, độ đầm chắc thì Cruze hơn City nên xăng cũng tốn hơn. Nhưng do cả 2 điều là xe cũ nên cũng phân vân về vấn đề chi phí hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng... Vì là mua xe lần đầu, nên nhờ độc giả tư vấn thêm. Xin cảm ơn.