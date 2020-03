Sau Trailblazer, Chevrolet Colorado giảm giá 150 triệu đồng

Các phiên bản số tự động AT mẫu bán tải Colorado đời 2019 giảm giá sâu để kích cầu.

Mẫu bán tải nhập khẩu Thái Lan, Chevrolet Colorado đời 2019 được VinFast giảm giá sâu, cao nhất 150 triệu trên các bản số tự động AT. Trước đó, SUV hạng D Trailblazer đời 2018 giảm gần 400 triệu để xả hàng tồn.

Một mẫu Colorado tại đại lý. Ảnh: Chevrolet An Thái

Chevrolet Colodaro 2019 giá 559 triệu đồng đối với bản AT LT, giảm hơn 90 triệu so với mức niêm yết. Các bản AT LTZ giá 638 triệu đồng, AT High Country giá 665 triệu, cả hai giảm hơn 150 triệu so với giá gốc. Colorado trong 2019 bán chậm và cũng thường xuyên giảm giá để kích cầu.

Những mẫu Colorado còn ở đại lý chưa có đời sản xuất mới, tương tự SUV Trailblazer. Nhà máy của Chevrolet tại Thái Lan, nơi xuất Colorado sang Việt Nam, sẽ đóng cửa vào cuối 2020. VinFast khẳng định vẫn sẽ phân phối các sản phẩm của Chevrolet bình thường, nhưng chưa cho biết nguồn hàng sẽ nhập từ đâu.

Trước 2019, Chevrolet Colorado là xe bán tải bán chạy thứ hai sau đối thủ đồng hương Mỹ, Ford Ranger. Không nhận được nhiều nâng cấp trang bị và đổi mới hình ảnh, Colorado để Toyota Hilux, Mitsubishi Triton vượt mặt về doanh số trong 2019.

Phạm Trung