Rolls-Royce Vision Next 100 - tương lai siêu sang

Rolls-Royce mới đây giới thiệu mẫu concept Vision Next 100 ở London (Anh quốc), cho thấy hình ảnh tương lai của thiết kế xe trong một thế kỷ nữa (100 năm). Mỗi thương hiệu của BMW sẽ có riêng một concept. Trước đây BMW có Vision Next 100 với chất liệu đặc biệt co giãn ở chắn bùn.

Xe mang tên hiệu 103EX, giống như kiểu quy ước gọi tên của các mẫu concept "Roller" hiện nay. Khác với những phong cách mượt mà, hình khối hài hòa khi nhắc tới concept tương lai, 103EX lại có cách tạo hình khác.

Rolls-Royce tạo cho Vision Next 100 vẻ ngoài lạ lẫm thậm chí có phần lập dị ở thời điểm hiện tại. Bốn bánh xe gần như được che kín nhìn như bốn trụ đỡ cố định hơn là bánh xe lăn.

Lưới tản nhiệt vẫn là nét đặc trưng nhận ra thương hiệu siêu sang Anh quốc. Đèn pha nổi bật với dải LED hình chữ C tạo đôi mắt cho mặt trước. Xe có thể mở cửa ở cả hông và trên nóc như mui trần.



Nội thất tối giản chi tiết, để một không gian mở và sử dụng chủ yếu mặt phẳng để nổi bật thiết kế cũng như điều khiển các chức năng thông tin, giải trí.

>> Chi tiết Rolls-Royce Vision Next 100 concept

Minh Hy