Proton X70 - ôtô Malaysia phát triển từ xe Trung Quốc

Mẫu crossover 5 chỗ được đích thân Thủ tướng Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad giới thiệu hôm 12/12. X70 được kỳ vọng sẽ giúp Proton mở đầu năm 2019 bằng cú hích lớn khi thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng nội địa.

Proton X70 ra mắt tại Malaysia ngày 12/12. Ảnh: Paultan.

"Chúng tôi nhận được khoảng 200-300 đơn hàng mỗi ngày kể từ sau lễ ra mắt", Datuk Abdul Rashid Musa, Giám đốc điều hành Proton trả lời phỏng vấn The Malaysian Reserve (TMR). Trong số đó, nhiều khách hàng chọn mua phiên bản cao cấp Premium 2WD với giá từ 29.700 USD. Bản tiêu chuẩn Standard 2WD giá 23.900 USD, hai bản Executive 2WD và Executive AWD lần lượt là 26.300 USD và 22.700 USD.

Proton đã bắt đầu giao xe tới tay khách hàng từ đầu tuần này. Trong khi đó, hãng tiếp tục nhận đơn đặt hàng.

X70 là sản phẩm đầu tiên của Proton kể từ khi tập đoàn Geely của Trung Quốc mua lại 49,9% cổ phần vào tháng 5/2017, theo AP. Geely - hãng mẹ của hãng xe Thụy Điển Volvo - đã đầu tư 40 triệu USD vào Proton để nâng cấp các mẫu xe sau những năm kinh doanh thua lỗ do chất lượng thấp và kiểu dáng tẻ nhạt.

Geely lên kế hoạch biến Malaysia thành trung tâm sản xuất dòng xe tay lái nghịch (vô-lăng bên phải), thâm nhập vào hệ thống phân phối địa phương cũng như thị trường Đông Nam Á. Proton X70 được phát triển dựa trên mẫu Geely Boyue - một trong những mẫu crossover bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Geely Boyue - một trong những mẫu crossover bán chạy nhất tại Trung Quốc.

X70 trang bị những tính năng cao cấp mà ít mẫu xe tại Malaysia có, như yêu cầu bằng giọng nói bằng tiếng Anh, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống tự động cảnh báo tài xế nếu có xe khác lọt vào điểm mù. Ngoài ra, một số tính năng còn có thể được điều khiển thông qua một ứng dụng di động.

Sau X70, những sản phẩm tiếp theo được kỳ vọng do Proton tự sản xuất 100%. "Những mẫu xe sẽ được lên ý tưởng, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất như một chiếc xe 100% của Malaysia", vị thủ tướng nhấn mạnh. Chính ông là người cảm thấy như mất đi một "đứa con" khi Geely mua cổ phẩn của Proton, theo Business Insider.

Tại thị trường Malaysia, Proton X70 sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Honda CR-V, Mazda CX-5, Subaru Forester. Phiên bản cao cấp nhất của X70 với giá bán 29.700 USD chỉ ngang hàng với các phiên bản thấp cấp của các đối thủ.

Sức mạnh của Proton X70 đến từ động cơ xăng 1.8 turbo cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm - thuộc hàng mạnh nhất phân khúc. Khách hàng có thể chọn bản hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Công nghệ an toàn trên X70 được cho là cao nhất phân khúc. Ngoài phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù còn có cảnh báo va chạm phía trước, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn, đèn pha thông minh, 6 túi khí, móc ghế trẻ em.

Để sở hữu một chiếc Honda CR-V với công nghệ ngang hàng X70, khách hàng Malaysia phải trả thêm khoảng 6.000 USD so với bản tiêu chuẩn để lấy bản CR-V turbo. Còn nếu là Mazda CX-5, con số là 7.200 USD hoặc hơn, theo Carlist.

Những đặc điểm nổi bật khác của Proton X70 như hệ thống thông tin giải trí Geely Smart Ecosystem (GKUI) dựa trên hệ điều hành Android 4.4. Tài xế có thể yêu cầu bằng giọng nói "Chào Proton, tôi đói" (Hi Proton, I am hungry) hay "Chào Proton, lạnh quá" (Hi Proton, it's too cold), và X70 sẽ hiển thị thông tin về nhà hàng gần nhất hoặc chỉnh điều hòa ấm hơn. Với phiên bản cao cấp Premium 2WD trang bị cửa sổ trời, người sử dụng có thể nói "Chào Proton, tôi muốn nhìn thấy bầu trời" để mở cửa sổ trời.

Những khách hàng đầu tiên mua X70 sẽ sở hữu sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Dự kiến xe lắp ráp tại Malaysia sẽ có trong năm 2019.

Mỹ Anh

Ảnh: Paultan