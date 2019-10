Taycan 4S mới cung cấp sức mạnh 522 mã lực với overboost nhưng khách hàng có thể tùy chọn gói Performance Battery Plus tăng công suất lên 563 mã lực. Ít hơn 100 mã lực so với bản Taycan Turbo và ít hơn 187 mã lực so với bản Turbo S.