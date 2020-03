Peugeot 5008 thêm bản giá thấp AT 1,2 tỷ đồng

Peugeot 5008 và đàn em Peugeot 3008 có thêm bản AT giá lần lượt 1,199 tỷ và 1,099 tỷ đồng.

Đây là hai phiên bản giá thấp hơn, bổ sung lựa chọn cho khách hàng. Hãng vẫn duy trì phân phối hai bản có trước đó là Peugeot 3008 AL giá 1,149 tỷ đồng và Peugeot 5008 AL 1,349 tỷ đồng.

Peugeot 3008 và 5008 bản AL. Ảnh: Thaco

So với 3008 AL, bản 3008 AT cắt bớt một số trang bị như hệ thống định vị Navigator, đèn trang trí nội thất, gương chiếu hậu bên trong chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh, giảm giá 50 triệu đồng. Bản 5008 AT cũng bị lược bỏ tương tự, hệ thống âm thanh trên 5008 AT giảm xuống 6 loa thay vì 10 loa, ghế trước không còn chức năng massage, chênh lệch giá 150 triệu đồng.

Peugeot 3008 và 5008 là hai mẫu crossover cấu hình lần lượt năm và bảy chỗ, thiết kế gần như tương tự, chung khung gầm, khác kích thước và một số trang bị đi kèm. Động cơ đều chung loại tăng áp dung tích 1,6 lít, công suất 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Hộp số tự động loại sáu cấp tích hợp chế độ Sport với lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Hai bản AT của Peugeot 3008 và 5008 không khác nhiều về ngoại hình so với bản AL trước đó. Khoang lái có một số chi tiết mới như ốp carbon, viền chỉ cam trên ghế. Hai xe đều trang bị ghế da, chỉnh điện ở vị trí tài xế và hành khách phía trước. Bên cạnh đó là màn hình trung tâm 8 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto.

Khoang lái trên Peugeot 5008. Ảnh: Thaco

Những tính năng an toàn trên hai mẫu xe Pháp bao gồm cân bằng điện tử (EPS), hệ thống chống trượt (ASR), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), hỗ trợ xuống dốc (HADC) cùng hệ thống hỗ trợ kiểm soát hành trình Grip Control.

Peugeot 3008 và Peugeot 5008 được Thaco lắp ráp trong nước tại nhà máy ở Chu Lai, Quảng Nam. 3008 cạnh tranh Honda CR-V, Mazda CX-5 nhưng hãng có xu hướng định vị nhỉnh hơn, điều đó thể hiện ở mức giá cao hơn. Với bản Peugeot 3008 AL, mẫu xe thương hiệu châu Âu ngang ngửa với bản cao nhất của Honda CR-V giá 1,093 tỷ đồng.

5008 là bản kéo dài của 3008 nhưng không hẳn là một chiếc xe gầm cao bảy chỗ thực thụ mà dạng 5+2. Trrong khi đó với mức giá 1,199-1349 tỷ đồng, Peugeot 5008 cạnh tranh đồng hạng với những Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport ở mảng SUV hạng D.

Phạm Trung