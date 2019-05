Ôtô suýt đâm vào dải phân cách cứng nằm sai vị trí ở Bình Phước

Dải phân cách bê tông trên đoạn đường thuộc thị xã Phước Long, nằm dịch hẳn sang một bên đường nhưng không có cảnh báo.

Ôtô suýt đâm vào dải phân cách cứng nằm sai vị trí Video: Nguyễn Cường

Tài xế Nguyễn Cường lái ôtô gắn camera hành trình trên đoạn đường từ phường Thác Mơ đến phường Long Phước thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, lúc 18h25 hôm 16/4. Trời tối và xe cộ đã bật đèn chiếu sáng.

Ôtô chạy sát dải phân cách giữa đường ở tốc độ khoảng 48-52 km/h. Tốc độ tối đa cho phép xe chạy trong khu dân cư có dải phân cách cứng là 60 km/h. Đột nhiên tài xế đánh lái sang phải để tránh dải phân cách dịch sang chiếm hẳn một phần đường. May mắn không có xe nào đi cạnh phía bên phải nên không có va chạm nào xảy ra.

Theo anh Cường, dải phân cách bị dịch sang bên do đoạn đường đang được thi công. Nhưng không có cảnh báo nào tại ví trí này, đặc biệt nguy hiểm khi trời tối. Tài xế này cũng cho biết, do lái xe trong đô thị nên anh không bật đèn chiếu xa, vì thế không nhận ra dải phân cách nằm chiếm đường đi, chỉ may mắn đánh lái kịp thời tránh được tai nạn.

Mỹ Anh