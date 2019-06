Ôtô dưới 500 triệu - 'mảnh đất màu mỡ' tại Việt Nam

Sáng 17/6, hãng xe VinFast đặt dấu mốc mới cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, với dòng xe Fadil nằm ở phân khúc A. Đúng một ngày sau, Honda cũng tung Brio ra thị trường. Nhóm xe cỡ nhỏ bước vào cuộc đua mới giữa hai tân binh và những tên tuổi được kiểm chứng Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo.

Thách thức đợi tân binh

Phân khúc cỡ A có doanh số đứng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau cỡ B. Tiềm năng phân khúc khiến cả Honda và VinFast đặt hy vọng vào những mẫu xe mới bán, Brio và Fadil. Tuy nhiên, phân khúc vốn dĩ được định hình với những dòng xe bán từ trước như Hyundai i10 hay Kia Morning sẽ trở thành rào cản lớn cho những cái tên mới. Nếu không thật sự nổi trội, Brio và Fadil rất khó giành được kết quả tốt.

VinFast Fadil trong buổi thử nghiệm tại Hà Nội.

Honda theo đuổi chính sách nhập khẩu từ năm 2018, Brio là dòng xe tiếp theo được đưa về sau CR-V, HR-V, Jazz và Accord. Xe cỡ nhỏ xuất xứ Indonesia sở hữu ngoại thất tân thời, hướng đến những khách hàng thành thị. Trang bị an toàn trên dòng xe nhỏ của Honda ở phiên bản cao cấp nhất gồm những tính năng cơ bản như phanh đĩa phía trước, chống bó cứng phanh ABS, hai túi khí trước.

Thông số an toàn của Brio không hơn những đối thủ khác. Trong khi đó, Honda đặt giá bán xe cao hơn toàn bộ sản phẩm cạnh tranh, từ 418 triệu đến 454 triệu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến xe nhập khẩu của Honda gặp khó khi tiếp cận đa số khách hàng.

Honda Brio ra mắt tại Hà Nội hôm 18/6.

"Mác xe nhập khẩu hiện tại không quyết định quá nhiều, bởi sản phẩm lắp ráp có chất lượng tương đương. Người dùng chờ đợi một dòng xe trang bị nhiều tiện nghi nhưng đi kèm giá bán dễ tiếp cận. Brio khó tạo nên doanh số vượt trội trong phân khúc", nhân viên kinh doanh ôtô lâu năm tại Hà Nội nhận định.

Ở phía đối diện, VinFast Fadil giá 395 triệu cho bản tiêu chuẩn, và 462 triệu cho bản đầy đủ, mức giá này đắt nhất phân khúc. Với mức giá này, Fadil có hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi nhiều nhất phân khúc. Đến tháng 9, mức giá của Fadil sẽ tăng thêm 70 triệu, với bản tiêu chuẩn mức 465 triệu. Theo một chuyên gia bán hàng, mức giá cao và sản phẩm chưa có thời gian kiểm chứng là thách thức với xe của VinFast.

Xe cỡ A của VinFast được phát triển từ nền tảng Chevrolet Spark thế hệ mới nhất. Xét về lịch sử của dòng xe cỡ nhỏ tại Việt Nam, Fadil sẽ có thách thức nhất định. Trước đây, doanh số của Spark thấp hơn nhiều so với các đối thủ đồng cân đồng lạng. Doanh số năm 2018 của Spark đạt 2.960 xe, trong khi Kia Morning 11.458 xe, Hyundai Grand i10 doanh số 22.068 chiếc.

Mảng kinh doanh của Chevrolet tại Việt Nam chuyển giao cho VinFast, Spark từ đó dừng phân phối. Thế chỗ ở phân khúc rẻ nhất thị trường chính là Fadil, một sản phẩm "rebadge" của Spark hay Opel Karl Rocks tại châu Âu. Fadil sẽ có nhiều việc phải làm để lấy được niềm tin của người dùng, những người vẫn hoài nghi vào mức độ tin cậy.

Hiện trạng thị trường

Phân khúc A dễ tiếp cận nhất đối với nhiều khách hàng do mức giá thấp nhất thị trường ôtô. Hyundai Grand i10 là ông vua doanh số của phân khúc trong vài năm trở lại đây. Các bản thấp cấp có giá rẻ, thu hút lượng người dùng lớn là các doanh nghiệp vận tải, trong khi phiên bản cao cấp hơn có ưu điểm về trang bị, phù hợp với khách hàng cá nhân. Do đó, Grand i10 dễ dàng chiếm phần ưu doanh số khi so với các đối thủ khác.

Cuộc chơi xe cỡ nhỏ tạm thời thuộc về những sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Đứng thứ hai sau i10 về doanh số là Kia Morning. Mẫu xe do Trường Hải phân phối từng nhiều năm có doanh số tốt nhất phân khúc. Giá bán hợp lý, tích hợp nhiều công nghệ là những ưu điểm chính giúp mẫu xe của Kia có doanh số tốt. Có những lúc, nói đến mua ôtô lần đầu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Morning.

Trong khi đó, dòng xe gây nhiều bất ngờ phải kể đến Toyota Wigo. Sau nhiều năm bỏ ngỏ phân khúc rẻ nhất thị trường, hãng xe Nhật đưa Wigo về để phủ hết các phân khúc. Trang bị ít, thiết kế nội thất nhận những đánh giá không cao. Một số tháng, Wigo vượt qua doanh số Grand i10, nhưng đó là những "no dồn đói góp" từ hạn chế nguồn cung.

Câu chuyện thời điểm không phản ánh hết thực tế thị trường, Wigo phải giảm giá tại đại lý trong nhiều tháng liên tiếp để kích cầu. Một sản phẩm mới, ít trang bị, giá không thật sự cạnh tranh khiến Wigo chưa tạo nên bước đột phát trên thị trường, dù gắn mác nhập khẩu và có thương hiệu tốt.

Trường hợp của Wigo có thể là lời cảnh báo cho Honda Brio. Định giá cao, trang bị không nổi trội so với đối thủ, những dòng xe này khó lòng mang lại doanh số ấn tượng.

"Cả Brio và Fadil thời gian đầu sẽ tiêu thụ chậm, do khách hàng còn e dè và chờ kiểm chứng từ những người dùng khác", nhân viên kinh doanh ôtô tại Hà Nội nhận định.

Trong cuộc đua doanh số hiện tại, Hyundai Grand i10 sẽ tiếp tục duy trì vị thế ông vua doanh số phân khúc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những tân binh mới khiến phân khúc thêm chật chội, người dùng có thêm những lựa chọn. Hãng sẽ cần thêm những chiêu bài mới để giữ thị phần, không loại trừ các chiến dịch kích cầu, thêm phần lợi cho người dùng.

Ngọc Tuấn