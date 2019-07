Những nguyên tắc học bằng lái xe tại Việt Nam

Học viên không nên đặt tiêu chí "bao đỗ", ham rẻ để chọn nơi học lái xe, đồng thời nên bổ túc tay lái trước khi lái xe ra đường.

Sau bài viết "Tăng số lượng câu hỏi thi giấy phép lái xe là không cần thiết" tôi đọc hết các bình luận trong bài. Tôi thấy không ít bình luận về việc được học thực hành ít thời gian, bị cắt xén giờ học và giáo viên không nhiệt tình - gây ra tình trạng người học không đủ kỹ năng nên dễ xảy ra tai nạn. Tôi là một người dạy lái xe, xin chia sẻ vài điều hy vọng giúp các bạn tìm được nơi dạy lái xe bài bản, chất lượng:

Thứ nhất, điều tối kỵ nhất khi học lái xe là đặt tiêu chí "bao đỗ" lên hàng đầu và đi tìm kiếm những nơi có dịch vụ này để theo học. Rõ ràng điều này vi phạm pháp luật. Bạn muốn chắc chắn đỗ mà không cần học đồng nghĩa với chấp nhận cách dạy qua loa cả lý thuyết và thực hành - miễn sao có bằng là được.

Bạn sẽ là người tiếp tay cho tiêu cực khi thi lý thuyết, sẽ là người sẵn sàng học các điểm canh trong hình thi chỉ để đạt, sẽ là người vừa thiếu kiến thức luật giao thông, vừa yếu kỹ năng đi đường.

Thứ hai, "tiền nào của đó" thì trong ngành nghề của tôi đúng 100%. Không thể có chuyện học "chất lượng" mà lại có "giá rẻ" vì ngành nghề này dựa trên những thứ không thể cắt xén giảm bớt được gồm: lệ phí thi (đều nộp về cho Sở bằng nhau), khấu hao xe đào tạo tương đương nhau, công giáo viên như nhau và hiển nhiên... đổ xăng cũng chung giá với nhau.

Vậy tại sao có trường học phí 10 triệu, nơi chỉ 5 triệu? Không lẽ cơ sở báo giá 5 triệu cho khoá học thì đổ nước lã cho xe chạy được. Tất nhiên, bạn học nơi nhiều tiền chưa chắc đã có chất lượng tốt nhưng chắc chắn nơi báo mức phí thấp hơn tiêu chuẩn thì sẽ "ôm hận" vì chất lượng sẽ không đảm bảo hoặc sẽ phát sinh chi phí linh tinh.

Thứ ba, nếu trong quá trình theo học tại nơi bạn nộp hồ sơ thấy rằng nơi đó dạy không đàng hoàng: tự cảm thấy chất lượng chưa tốt, thời gian học chưa nhiều, kỹ năng lái xe chưa thành thạo thì tại sao không tham gia các khoá học bổ túc tay lái với xe tập lái có giáo viên đi kèm của các trung tâm uy tín khác.

An toàn của chính bạn thì bạn phải có trách nhiệm chứ, vì ngay từ đầu bạn lựa chọn sai vì hai lý do trên (ham rẻ, muốn bao đỗ) thì phải sửa sai ngay. Nếu tập thêm bên ngoài 10 tiếng chưa đủ thì học 20 tiếng, còn yếu thì tập tiếp. Điều này bạn tự quyết định được chứ đâu thể đổ lỗi "do chỗ tôi học chỉ dạy không đàng hoàng nên tôi gây tai nạn".

Cuối cùng, chúc các bạn tìm được nơi học lái xe đàng hoàng.

Độc giả Trần Thắng