Người Việt giảm mạnh mua ôtô đầu 2020

Sức mua giảm khiến tất cả hãng xe phổ thông nào đều thụt lùi doanh số trong tháng 1/2020 so với năm ngoái.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), sức mua ôtô toàn thị trường (15.787 xe) giảm 53% so với tháng 1/2019 và giảm 52% so với một tháng trước đó. Riêng mảng xe du lịch giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương lượng bán ra 12.807 xe.

Một mẫu sedan của Toyota lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Toyota

Đầu năm mới là thời điểm sức mua thị trường thường sụt giảm bởi tâm lý khách hàng thường muốn sắm xe trước khi năm cũ khép lại để kịp các thủ tục lăn bánh, chơi Tết. Tháng 1/2019 cũng ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ 2018, nhưng con số chỉ 2%. Giảm hơn một nửa về lượng xe tiêu thụ như trong tháng 1/2020 là điều không thường thấy.

Tuy vậy, các hãng cho rằng cũng không khó để giải thích, bởi năm ngoái Tết nguyên đán rơi vào tháng 2 dương lịch, trong khi năm nay lại là tháng 1. Bởi vậy, tháng 1/2019 sẽ có nhiều người mua xe để đi Tết, trong khi tháng 1/2020 lại rơi đúng kỳ nghỉ Tết nên sức mua giảm.

Xét riêng trong VAMA, Toyota vẫn là hãng có doanh số lớn nhất với lượng tiêu thụ 3.923 xe trong tháng 1/2020, chiếm 25,8% thị phần toàn thị trường. Tuy nhiên, con số này ghi nhận mức giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Vẫn con số 48% nhưng ở tháng 1/2019, hãng tăng trưởng dương so với cùng kỳ 2018.

Toyota giảm doanh số gần phân nửa nhưng đây chưa phải là hãng kinh doanh kém nhất. Ford, Mazda, Peugeot, Chevrolet là những thương hiệu có mức sụt giảm hơn 60%.

TC Motor, hãng không thuộc VAMA, phân khối các dòng xe Hyundai cũng không có kết quả kinh doanh tốt. Hãng tiêu thụ 5.944 xe trong tháng 1/2020, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng gộp doanh số của VAMA, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ tổng 21.731 xe, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng đầu 2020 cũng ghi nhận xáo trộn lớn về trật tự thị phần của ba ông lớn Toyota, TC Motor và Trường Hải (Thaco). Với mức sụt giảm thấp nhất, TC Motor vươn lên trở thành hãng có thị phần lớn nhất tính chung các mẫu xe lẫn tính riêng xe du lịch. Toyota không còn số một ở mảng xe con khi chỉ xếp thứ ba sau Thaco. Trong 2019, Toyota về nhất ở mảng xe con, Thaco dẫn đầu nếu tính chung các mảng xe (Kia, Mazda, Peugeot, xe buýt, xe thương mại).

Phạm Trung