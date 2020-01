'Ngày xuân bàn chuyện sắm xe mới'

Kinh nghiệm sử dụng xe lâu năm, lần này đổi xe mới tôi vẫn đưa tiêu chí ổn định lên hàng đầu.

Sau khi nói lời "Năm hết, Tết đến gửi lời chia tay xế cưng" tôi bắt đầu nghĩ đến việc mua xe mới. Với ngân sách hạn hẹp dành cho xe chỉ trong vòng 1,8 tỷ trở lại nên tôi không dám mơ tới các dòng xe khác cao cấp hơn mà chỉ dám "liệu cơm gắp mắm" phù hợp với khả năng và nhu cầu của mình. Tôi cần một phương tiện đi lại hàng ngày tối phơi sương, ngày phơi nắng đủ 365 ngày mỗi năm. Với trải nghiệm thực tế của bản thân và sở thích sedan dòng D rộng rãi thoải mái, thật không khó để tôi đưa ra lựa chọn của mình vì trong danh sách gồm có: Camry 2020 2.5Q, Honda Accord, Kia Optima, Mazda6, Volkswagen Passat, Lux A.

Trong năm qua, công việc dồn dập không có nhiều thời gian rảnh để lái thử hoặc trải nghiệm nên việc lựa chọn xe lần này hoàn toàn dựa vào kinh nhiệm, kiến thức và hiểu biết của bản thân. Kết quả cuối cùng là chốt Camry 2020 2.5Q vì ngoại thất và nội thất khá ổn, trang bị tương đối đầy đủ.

Lý do loại Accord vì hộp số CVT, lý do loại Optima vì "không đủ tiền" và nhiều đèn quá (nói cho khỏi bị ném đá), lý do loại Mazda6 vì càng nhìn càng chán, thiết kế tẻ nhạt, lý do loại Vinfast Lux A vì tôi đã có kinh nghiệm sử dụng xe hàng ngày trên 10 năm nên biết mình cần cái gì ở thời điểm nào và không mù quáng, lý do loại Passat vì chiếc xe được thiết kế cho thị trường ôn đới, không phù hợp với thị trường nhiệt đới như Việt Nam.

Những người đã thực sự sở hữu xe hơi sẽ biết rõ tầm quan trọng của sự ổn định tổng thể cho chiếc xe, đặc biệt là các chi tiết nhựa nội thất sau vài năm sử dụng như thế nào. Nếu một chiếc xe được thiết kế không phù hợp với môi trường khí hậu sẽ dẫn đến tình trạng bị lão hoá các chi tiết nhựa nội thất, gioăng cửa khi chạy vào đường xấu sẽ phát ra những tiếng kêu rất khó chịu.

Duy nhất một vấn đề tôi vẫn còn phân vân là chọn màu cho xe, có lẽ từ giờ tới ngày đó tôi sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng là màu trắng hay màu đỏ cho "bà xã" tương lai của mình. Một điều nữa không khỏi lo lắng là tôi không biết rằng nội thất màu kem của xe mới sẽ chịu đựng được bao lâu dưới tài "biến hoá" của hai nhóc con vì khi xe lăn bánh toàn bộ không gian phía sau không phải là của tôi mà là của chúng nó, đặc biệt đáng sợ khi hai đứa nó im bặt không một tiếng động và cũng không có bất kỳ yêu cầu gì từ tài xế riêng. Chắc chắn là có biến (ví dụ như xé giấy nhét vào cửa gió điều hoà giả làm rút tiền từ ATM...). Nhưng thôi, một đời ta ba đời nó, suy cho cùng mua xe cũng là phục vụ mấy cha con nên lăn tăn làm gì, đến đâu hay đến đấy, nhỉ?

Chúc tất cả độc giả một mùa xuân mới an vui và hạnh phúc.

Độc giả Minh Trần