'Mua xe hơi cần lấy ý kiến của bạn đời'

Mỗi lần mua xe tôi đều chú trọng đến ý kiến của vợ vì đây là tài sản chung và chúng tôi cùng sử dụng.

Tôi làm luật sư đồng thời có các chuyên môn về kỹ thuật và kinh tế học. Thực tế công việc và sinh hoạt tôi có khá nhiều trải nghiệm đối với xe hơi tại Việt Nam. Có thể nói tôi đã đi, sử dụng gần như mọi dòng xe hơi (ở Việt Nam). Về sở hữu, đến nay văn phòng tôi và gia đình đã mua qua khoảng 17 chiếc thuộc nhiều dòng và nhiều hãng khác nhau.

Qua tất cả những trải nghiệm của mình, đồng thời đọc bài chia sẻ "Nhiều người cười thương hại khi tôi mua Fortuner", tôi có vài quan điểm như sau:

Về độ bền, tôi có thể khẳng định, ngoài xe Trung Quốc (thực tế tôi chưa sở hữu nên không thể đánh giá chính xác) tất cả các xe Nhật, Hàn, Âu, Mỹ được bán tại thị trường Việt Nam nếu cứ đi và bảo dưỡng đầy đủ khoảng 150.000 km vẫn hoạt động bình thương. Có thể nhiều người không tin nhưng cách đây 14 năm, văn phòng tôi mua xe Morning và đã chạy 300.000 km nhưng vẫn ổn. Có người phản bác, tôi đã chứng minh bằng thực tế. Về lý luận là chiếc xe tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện vận hành ở những thị trường khó tính không lẽ gì chỉ chạy ba năm với 20.000 km là bán sắt vụn như nhiều người nói.

Về giữ giá, tôi thường không quan tâm việc này. Tuy nhiên, theo cảm nhận riêng, khoảng bốn năm trở lại đây có vẻ trật tự đảo lộn. Nhiều dòng xe vẫn được coi là "xe xiếc, xe rác" lại giữ giá hơn. Mọi người có thể kiểm chứng bằng thực tế, bằng giá bán tại các đại lý (việc kiểm chứng này khá dễ dàng). Hành vi thay đổi thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên đại lý cũng chứng minh một phần nhận định đó.

15 năm trước tôi vào hỏi mua xe ở một đại lý trên đường Lý Thường Kiệt, TP HCM, nhân viên bán hàng còn không muốn trả lời, thì nay cũng hãng xe đó dùng các phương tiện để tin nhắn chúc mừng từ sinh nhật đến năm mới, thậm chí còn gửi quà gửi thiệp tận nhà.

Tôi không ý kiến về mẫu mã bởi xấu đẹp là do thẩm mỹ mỗi người. Có lẽ do suy nghĩ của người làm nghề nên tôi cũng ít khi quan tâm tới "giá trị vô hình". Thay vào đó tôi quan tâm tới độ an toàn khi sử dụng và sở hữu xe.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là xe của mình và nó được mua bằng tiền của mình, vì vậy thích xe nào thì mua xe đó. Người bạn cần bàn bạc, lấy ý kiến và quan tâm đó chính là vợ (chồng) bạn hoặc người góp tiền để mua chiếc xe vì đây là tài sản chung của các bạn.

Chúc tất cả độc giả chuyên mục Xe năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Độc giả TVH Đông Trần