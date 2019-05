Mỗi ngày có 22 người Việt chết vì tai nạn giao thông

Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, chuyển hướng không quan sát, chạy quá tốc độ, sử dụng chất kích thích.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UB ATGTQG), trong năm 2018 trên toàn quốc đã xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông (TNGT), 8.248 người tử vong và làm bị thương 14.802 người. Trung bình mỗi ngày có 22 người ra khỏi nhà mà không quay trở về vì TNGT.

Giao thông trên tuyến đường Lê Văn Lương. Ảnh: Phương Sơn.

Số liệu này được trình bày trong lễ ký kết hợp tác an toàn giao thông giữa VAMM và UB ATGTQG hôm 22/4 tại Hà Nội.

Xét riêng đường bộ, dựa trên phân tích từ 6.804 vụ TNGT có tới 70% số vụ gây ra bởi người lái xe. Nguyên nhân hàng đầu chiếm 25,42 % gây ra TNGT là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường. Đứng thứ hai chiếm 10,37 % do chuyển hướng không chú ý. Đứng thứ ba chiếm 7,73 % do vi phạm tốc độ xe chạy. Đứng thứ tư chiếm 7,7 % do vi phạm quy trình thao tác lái xe và nguyên nhân thứ năm chiếm 3,36 % do người lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Trong quý bốn 2018 xảy ra nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ôtô khách làm 34 người tử vong và 37 người bị thương. Cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân trực tiếp đều do người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, sử dụng đồ uống có cồn, đi lấn làn, đi nhanh, mất phanh, mất lái do người lái ngủ gật.

Mặt khác, chất lượng của các trung tâm đào tạo và cấp bằng lái xe tại Việt Nam cũng là câu hỏi lớn. Khi chính những nơi này cung cấp những gói "thi nhanh, chống trượt, bao đỗ" vẫn đều đặn tuyển sinh hàng ngày.

Từ thực trạng trên, VAMM cùng với UB ATGTQG thực hiện nghiên cứu năm 2019 với chủ đề: Thực trạng công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam và giải pháp cải thiện. Dự kiến, kết quả nghiên cứu sẽ công bố vào tháng 2 năm 2020.

Minh Vũ