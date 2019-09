Mitsubishi Xpander sắp lắp ráp tại Việt Nam

Xpander phiên bản AT sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, trong khi bản MT vẫn nhập khẩu từ Indonesia.

Chiều 12/9 tại TP HCM, ông Osamu Masuko, Chủ tịch Mitsubishi Motors cho biết hãng sẽ lắp ráp Xpander tại Việt Nam từ tháng 5 năm sau. Mức doanh số cao của mẫu MPV sau một năm có mặt trên thị trường là động lực giúp hãng quyết định thêm dây chuyền cho Xpander tại Việt Nam, ngoài Indonesia.

Theo nguồn tin của VnExpress, hãng sẽ vẫn duy trì hai phiên bản AT và MT như hiện tại. Tuy vậy, chỉ có bản AT được lắp ráp, trong khi bản MT vẫn nhập khẩu. Nhà máy của hãng ở Bình Dương hiện có công suất khiêm tốn chỉ khoảng 10.000 xe/năm và đang lắp cả Outlander. Do đó nếu lắp cả hai phiên bản, có thể sẽ khó đáp ứng nhanh nguồn cung ra thị trường.

Xpander tại Việt Nam hiện nhập từ Indonesia.

Nếu Xpander lắp ráp, khả năng cao sẽ có thể giảm giá sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xpander thậm chí đánh bại cả Innova để trở thành chiếc MPV bán chạy nhất Việt Nam. Hết 8 tháng năm 2019, có 9.904 chiếc Xpander tới tay khách hàng, trong khi Innova là 7.773 xe.

Những tháng đầu tiên khi mới phân phối chiếc MPV, Mitsubishi Việt Nam đã tính tới phương án sẽ lắp ráp bởi phản ứng tích cực từ thị trường. Tuy vậy, để có thể thuyết phục hãng mẹ cho lắp ráp, chi nhánh Việt Nam phải đảm bảo có thể bán tối thiểu 10.000 xe/năm. Con số này thành hiện thực vào tháng 8 vừa rồi, sau đúng một năm.

Sắp tới, Xpander cùng các mẫu xe lắp ráp khác sẽ được hưởng nhiều chính sách ủng hộ từ Chính phủ như Nghị định 125 sửa đổi, miễn thế TTĐB cho phần sản xuất trong nước. Nếu vậy, giá càng có thể giảm.

Xpander hiện có hai phiên bản là MT giá 550 triệu và AT giá 620 triệu. Xe lắp động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Không chỉ ở Việt Nam, Xpander thành công ở những nơi khác trong khu vực như Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Đức Huy