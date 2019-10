Xe trang bị la-zăng 5 chấu kép sơn đen mờ, bộ lốp cao cấp Pirelli P Zero. Cụm phanh đĩa gốm carbon to bản và cùm phanh in tên của hãng.

Hệ thống treo của 720S là ProActive Chassis Control II, có tính năng liên kết ngang thủy lực và bộ giảm xóc bán chủ động. Tốc độ của bộ giảm xóc được điều chỉnh liên tục bằng van kim điện tử thông qua máy tính trong thời gian thực, giúp tối ưu hóa phản ứng và xử lý của xe khi đi qua nhiều địa hình khác nhau.