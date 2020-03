'Lái xe trên cao tốc ở Việt Nam khó đúng luật'

Ai cũng biết luật quy định khoảng cách an toàn theo tốc độ, nhưng bạn sẽ khó làm được trên thực tế.

Tôi chia sẻ tình huống "Một pha thót tim trên cao tốc" và bài viết đã nhận được sự quan tâm đầy đủ, cùng với sự góp ý rất nhiệt tình của đông đảo bạn đọc. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan, bài viết hôm đó có nội dung chưa đầy đủ, nên tôi xin bổ sung một vài chi tiết để giúp bạn đọc dễ hình dung và suy xét hơn.

Hôm ấy, tôi lái xe lưu thông trên đoạn đường đó vào khoảng 8 giờ, thứ bảy, giờ mà đường ở đó (cả hai làn) rất đông xe. Chúng tôi "cắn đuôi" nhau ở làn bên trái để vượt qua một xe chở container 40’ đang "bò rùa" 65-70 km/h ở làn phải. Tôi chạy 80 km/giờ theo và giữ cự ly, sau một xe SUV đen khoảng 20-25 m. Trong tình huống này tôi không thể nhìn thấy xe rơ-moóc (không chở container), chính xác hơn là không thấy nóc ca-bin xe container, ở phía trước. Lý do, xe SUV cũng chạy cách xe container một khoảng và vì là xe không chở container, khoảng cách (sự khuất tầm nhìn) từ đuôi xe đó đến cái ca-bincòn xa hơn 10 m nữa (cố gắng hình dung nhé).

Các bạn thử làm tính nhẩm cho tổng khoảng cách từ mắt tôi đến (nóc) ca-bin xe container ở tít đằng xa, thì sẽ thấy là ở vào địa vị tôi khi đó, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy chiếc xe đang chạy phía trước xe SUV đen. Đến đây, dữ liệu như thế tôi cho là đã đầy đủ.

Tình cờ, bài viết của tôi bỗng dưng trở thành một "Bài thuốc thử" rất hữu ích và vô cùng lý thú, đặc biệt là đối với chính tôi, với kết quả như sau:

Tin tốt, gần như tất cả (hơn 90%) các bạn tham gia bình luận đều thể hiện kiến thức lý thuyết hoàn hảo về luật giao thông qua việc nhận xét rất chính xác về cái lỗi "Không giữ khoảng cách an toàn" của tôi (chúng ta bỏ qua con số cụ thể, vì bây giờ chỉ cần Google là có ngay). Xin chúc mừng, lý thuyết luật mà có nhiều người nắm vững như thế thì đó là hồng phúc cho đất nước mình.

Tin xấu, (nhưng hữu ích), có một số bạn vẫn còn bênh vực cho cái sai của tôi, lấy lý do là đường cao tốc thường rất đông, rất khó mà lúc nào cũng giữ được khoảng cách an toàn như lý thuyết... Tôi dám chắc là các bạn này sẽ thi trượt lý thuyết nếu các bạn "dám" trả lời xe chạy 80 km/h khoảng cách với xe trước chỉ cần 20-25 m ...vẫn được, khi bạn (không may), phải thi lại vào thời điểm này để lấy bằng lái xe.

Tuy nhiên, tôi cũng rất cảm kích, vì các bạn "bênh" tôi là những người chính trực, thực tế đã trực tiếp lái ôtô và chắc chắn đã từng lái xe trên đường cao tốc Việt Nam, đặc biệt là cũng đã từng "nếm trải" các cung bậc của việc lái xe trên đường cao tốc SGN- Dầu Dây (Đoạn HCM-QL51) và trên cao tốc Trung Lương... Các bạn đã chia sẻ một điều hết sức hữu ích cho tất cả những ai đang chuyên lái xe chỉ trong thành phố và những ai đang... mơ được lái xe ở Việt Nam.

Ngoài ra, tin xấu này (tôi mong) cũng đặc biệt hữu ích cho các bạn phê bình tôi (đã) "không giữ khoảng cách an toàn". Đó là vì các bạn đa số thuộc luật, nhưng mới chỉ lái xe qua tưởng tượng hay lái xe trên loại cao tốc thông thoáng đến mức người ta có thể vô tư ngồi nhậu ở làn khẩn cấp... và ở đó mỗi xe luôn có thể giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước đến ... vài trăm mét, ở bất kỳ vận tốc nào.

Tôi tin rằng, thực tế cho thấy những ai đã từng lái xe trên các cao tốc ở phía Nam, và là người trung thực, thì đều biết rõ và dám nói thẳng ra rằng, trong phần lớn các trường hợp, việc duy trì được khoảng cách tương ứng với vận tốc (xe chạy 80 km/h giữ khoảng cách 50-55 m với xe đi trước), trên các cao tốc nói trên, là một đòi hỏi (vô cùng) xa xỉ. Khi tất cả các xe đều đang chạy như thế, mà có bạn nào đó muốn làm "Con công ở giữa đàn gà", thì chỉ có ở nhà, bán xe, hay khoan vội mua xe cho lành. Hay kém may mắn hơn, người vào bệnh viện còn xe ra bãi sắt phế thải, thưa bạn.

Cá nhân tôi, có lần từ SGN đi miền Tây trên cao tốc Trung Lương, trong một kỳ nghỉ lễ vài năm trước, từng lái xe trên làn ngoài, bên trái ở vận tốc 90-100 km/h trong thế bị kẹp trước và sau giữa hai xe khách. Đầu của xe khách đi sau có lúc chỉ cách đuôi xe tôi khoảng 5-8 m, trong khi làn trong, bên phải cũng đông xe như thế.

Thôi, tôi chẳng dám thi lại bằng lái xe đâu, vì làm bài mà "khai thật" thì thi rớt chắc luôn. Câu chuyện của tôi hôm nay có thể không được mô phạm cho lắm, nhưng là để những ai còn đang thiếu thực tế có thể thấy rằng, ở trong thực tế lái xe trên đường, nhất là đường ở Việt Nam, chỉ nắm vững lý thuyết và có ý thức không thôi, thì nhiều khi không dám lái xe. Câu chuyện hôm nay, tiếc thay, một lần nữa lại không né tránh cặp phạm trù vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người vật chất và ý thức.

Độc giả Nguyễn Thanh Tuân