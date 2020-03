Kinh nghiệm mua xe của một tài xế lái thuê

Bằng kinh nghiệm của mình, tôi đưa ra ưu, nhược điểm của những dòng xe phổ biến như Fortuner, Innova, Xpander, Everest...

Sau hơn 10 năm làm tài xế cho một công ty chuyên cho thuê xe du lịch, dịch vụ, khi mua xe riêng tôi không chọn xe của Toyota. Khi tuổi đã lớn, tôi thôi làm tài xế cho công ty mà chuyển sang làm tài xế riêng cho một giám đốc. Sau nhiều năm đi làm tôi cũng tích góp được tiền mua chiếc Ertiga. Tôi xin chia sẻ với các bạn, những người đam mê xe hơi vài điều.

Vì là làm tài xế nên ngoài những lúc phải chạy xe, tôi có nhiều thời gian rảnh, những lúc đó tôi luôn cập nhật tin tức trên VnExpress, nhất là chuyên mục Xe. Tôi thấy có rất nhiều bài đánh giá, chia sẻ, ý kiến chê xe này, khen xe kia. Cá nhân tôi thấy có người chia sẻ đúng, nhưng cũng có người chỉ ý kiến theo kiểu "nghe nói" hoặc dìm hàng khi không có cảm tình với với một hãng xe, đời xe nào đó. Tôi viết ra điều này sẽ "đụng chạm" nhiều người nhưng tôi nghĩ có những người chưa chắc đã sở hữu xe hoặc chưa chắc đã được lái xe ngày nào nhưng vẫn nói "như đúng rồi".

Bản thân tôi đã lái rất nhiều xe, nhiều cung đường từ Nha Trang trở vào tới Cà Mau. Công ty tôi cũng có rất nhiều loại xe, nhiều người sẽ nghĩ ngay là công ty dịch vụ thì chắc chủ yếu sẽ là xe là Toyota. Đúng, khi tôi còn làm thì ở công ty chủ yếu là sử dụng xe của Toyota, nhưng vì để chiều lòng khách hàng và chi phí đầu tư ban đầu nên cũng có mua thêm những hãng khác, trong đó có Everest, Xpander, Accent.

Tôi xin chia sẻ cảm nhận của riêng mình về vài dòng xe phổ biến như sau:

Đầu tiên, tôi thấy nhiều người hay so sánh xe Nhật với Hàn xem xe nào bền hơn. Thực tế ở công ty tôi thấy nếu cùng phân khúc, cùng một thời gian và mức độ sử dụng như nhau thì xe Hàn vẫn nhanh xuống hơn xe Nhật mặc dù xe Hàn có chất lượng ngày càng tốt. Có người sẽ nói, xe Nhật có gì đâu mà hư, mà nhanh xuống, có lẽ đúng nhưng đó là về trang bị, chứ về nội thất, khung gầm, nhựa thì khác. Có nhiều người nói mua chiếc xe Hàn chạy 5, 7 năm chưa sao. Đúng, nếu chỉ sử dụng bình thường thì xe hơi nói thật lâu lắm mới hư hỏng, dù Nhật hay Hàn, nhưng cứ thử mang ra cày mới biết.

Loại xe mà có lẽ nhiều người chê nhất là "thánh lật" Fortuner. Nào là ồn, dễ lật, mệt khi ngồi đi xa... Nhưng có một điều tôi thấy, 10 người hỏi thuê xe thì có tới 7, 8 người chọn Fortuner. Có lẽ họ không biết gì về xe, hay họ không biết hưởng thụ mới chọn Fortuner?

Tôi không biết vì sao nhưng những gì người ta hay chê về Fortuner là có lý của họ. Tôi không phủ nhận, tôi chỉ nói lên cảm nhận thế này. Forunter ồn vì cách âm khoang máy vào cabin kém hơn xe cùng phân khúc, nói thẳng ra là so với Everest, nhưng cách âm từ mặt đường, hốc bánh xe thì cũng chẳng thua nhiều đâu, so sánh với SUV nhé, chứ đừng lấy Santa Fe vào so sánh. Nhiều người cứ lấy CUV so SUV.

Đi một hoặc hai người thì đúng là hệ thống treo của Forunter quá cứng, bồng bềnh chỉ phù hợp đi đủ tải, máy lớn, công suất và mã lực thấp hơn nhưng lại cho một lực kéo tốt hơn Everest nếu đi đèo dốc. Đây là một chiếc xe theo tôi cực kỳ bền bỉ và có chi phí vận hành tốt nhất trong phân khúc, dù Toyota cắt giảm nhiều trang bị mà giá bán vẫn trên trời.

Everest là chiếc SUV chạy tốt nhất trong phân khúc từ cảm giác lái, khung gầm đến công nghệ, cách âm cực tốt, hệ thống treo êm ái nhưng cũng bồng bềnh, đầy trang bị nhưng hay bị lỗi vặt, tuy không nghiêm trọng, có lẽ do nhiều công nghệ quá nên hở cái là báo lỗi. Chi phí vận hành bảo dưỡng, linh kiện cao.

Sẵn nói về Santa Fe, tôi mới chỉ được chạy vài lần nên chưa cảm nhận được nhiều, chỉ thấy là máy êm, khung gầm đầm, nhưng ra ngoại thành, đường nông thôn thì cách âm từ mặt đường lên khoang lái và độ êm ái không tốt như Fortuner hoặc Everest, còn khi di chuyển đường đẹp thì êm ru, không có cảm giác bồng bềnh. Tôi nghĩ với giá đó thì khó tìm được chiếc xe nào hơn trong cùng phân khúc.

Chiếc xe được nhiều người thần thánh nhất năm rồi có lẽ là Xpander và lấy nó ra để so sánh với Innova, tôi thấy so sánh khập khiễng quá. Khoan nói về thiết kế vì mỗi xe đẹp mỗi kiểu, nhưng Xpander nhanh xuống hơn Innova, không biết có phải là do công ty trước đây tôi là chạy dịch vụ không, nên nhiều khi tài xế chạy cũng không giữ gìn. Nhưng lấy Innova chạy bảy năm ra so sánh thì thấy đúng là Xpander nội thất xuống nhanh. Các bạn thử cầm lái chiếc Xpander chở đủ 7 người từ Sài Gòn xuống tới Cà Mau mới thấy, chiếc xe này ồn, tiếng vọng từ mặt đường lên khoang hành khách nghe khó chịu, nhưng tôi nghĩ với giá tiền đó thì khó đòi hỏi thêm được nữa.

Chỉ là tôi thấy mọi người hay so sánh với Invova nên tôi mới nói là không hợp lý, các bạn thử tìm trong phân khúc MPV có chiếc nào sử dụng khung gầm rời như Innova, cầu sau không. Nhưng cũng như Fortuner thôi, Innova cũng chẳng được trang bị gì mà giá bán lại quá cao. Tuy nhiên, cũng nhờ có Xpander mà người dùng mới có cơ hội được sở hữu xe hơi và kéo Innova về với giá trị thật của nó.

Tôi viết bài này chắc chắn sẽ gây ra một cuộc tranh cãi của nhiều người, nhưng tôi xin nói là mỗi xe sẽ có ưu, nhược điểm riêng dù Nhật hay Hàn hay Mỹ. Tuỳ mục đích và sở thích của mỗi người, hãy công tâm nhận xét chứ đừng vì kỳ thị hay vì một lý do nào đó mà vào tranh cãi cảm nhận, đánh giá sai về thực tế. Các bạn đừng so sánh khập khiễng, hãy đánh giá ở cùng một phân khúc, cùng một điều kiện sử dụng thực tế. Hy vọng những cảm nhận của tôi sẽ có thể giúp ích cho ai đó đang phân vân lựa chọn xe cho mình, cho gia đình, cho mục đích sử dụng của mình.

Chúc mọi nguời sức khoẻ!

Độc giả Chivas