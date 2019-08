Kia Seltos giá từ 13.500 USD

Mẫu SUV cỡ B bán ra tại Ấn Độ với hai phiên bản Tech Line và GT Line, ba tùy chọn động cơ, mức giá 13.500-27.400 USD.

Bản Tech Line gồm 5 phiên bản trang bị: HT E, HT K, HT K Plus, HT X và HT X Plus. Bản GT Line chỉ có 3 phiên bản trang bị: GT K, GT X và GT X Plus. Ba tùy chọn động cơ gồm bản máy xăng 1.5, máy dầu 1.5 VGT và máy xăng 1.4 Turbo GDI. Hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT), hộp số tự động 6 cấp (6AT) hoặc hộp số biến thiên vô cấp (CVT).

Kia Seltos dài 4.315 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.622 mm và trục cơ sở 2.610 mm. Không gian để hành lý có dung tích 433 lít.

Kia Seltos - mẫu SUV mới của thương hiệu Hàn Quốc đã ra mắt tại Ấn Độ.

Thiết kế góc cạnh cùng nhiều nếp gấp sắc nét. Cụm đèn pha LED hai tầng, phần trên liên kết với lưới tản nhiệt hình mũi hổ và cụm dưới là các đèn định vị 3D nhiều lớp. Vành hợp kim cắt pha lê tùy chọn 16 inch, 17 inch hoặc 18 inch, tương thích với lốp lần lượt là 205/60, 215/55 hoặc 235/45.

Tông màu nội thất tùy chọn giữa đen hoặc đen-trắng. Màn hình kỹ thuật số 7 inch ở cụm đồng hồ hiển thị thông tin định vị, cảnh báo áp suất lốp và các chế độ lái.

Thông tin giải trí hiển thị ở màn hình cảm ứng 10,25 inch có chức năng chia màn hình, cho phép tài xế tùy chỉnh hiển thị đồng thời ba ứng dụng hoặc chạy một ứng dụng đơn lẻ. Hệ thống tương thích Android Auto và Apple CarPlay, Bluetooth, AUX-IN và cổng USB. Đặc biệt, hệ thống tự nhận biết sự thay đổi tốc độ để điều chỉnh âm lượng mà không cần sự can thiệp của tài xế.

Màn hình HUD 8 inch hiển thị thông tin trước mặt tài xế.

Xe trang bị hệ thống âm thanh Bose với 8 loa, màn hình 8 inch hiển thị thông tin trước mặt tài xế, hệ thống viễn thông tự động UVO Connect, hoạt động kết hợp với ứng dụng UVO trên thiết bị di động. Đèn viền nội thất 8 màu tùy chỉnh cho ánh sáng dịu tương thích với hệ thống âm thanh phát theo tâm trạng của lái xe.

Trang bị an toàn với 6 túi khí, chống bó cứng phanh và phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, cảnh báo đỗ xe trước và sau, hỗ trợ khởi động xe giữa dốc, hệ thống camera 360 với cảnh báo điểm mù.

Tại Ấn Độ, các đối thủ của Kia Seltos gồm Hyundai Creta, Tata Harrier, Nissan Kicks, và Mahindra XUV500. Hiện Kia đã nhận được 32.000 đơn đặt hàng đối với mẫu SUV mới. Seltos cũng là xe đầu tiên của Kia sản xuất tại Ấn Độ, xuất xưởng từ nhà máy ở quận Anantapur, bang Andhra Pradesh, nơi hãng xe Hàn đã đầu tư 1,1 tỷ USD để xây dựng.

Mỹ Anh