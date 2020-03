Hàng trăm xe Ford rò rỉ dầu động cơ

Các chủ xe Everest, Ranger, Ranger Raptor phản ánh hiện tượng dầu loang trên mặt bưởng cam và cổ hút két làm mát khí nạp.

Nhiều khách hàng sử dụng xe Ford tại Việt Nam phản ánh hiện tượng rò rỉ dầu trên nắp bưởng đầu máy và cổ hút két làm mát khí nạp trên các xe sử dụng động cơ diesel 2.0 turbo đơn và turbo kép. Những xe gặp tình trạng này gồm Everest, Ranger và Ranger Raptor. Đây đều là các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Vết dầu loang trên mặt bưởng đầu máy xe Ford tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Đức Long (Quảng Ninh) cho biết mua chiếc bán tải Ford Ranger 2.0 hồi cuối 2019 và cho đến nay, số odo của xe khoảng 5.000 km: "Cách đây khoảng một tháng, khi nghe nhiều người nói xe Ford rò rỉ dầu ở bưởng mặt cam và cổ hút turbo, tôi kiểm tra và phát hiện xe mình cũng có hiện tượng này". Trong khi đó, một chủ xe Ford tại Hà Nội nói rằng, anh mua xe Everest hồi tháng 2/2019 và đến khoảng tháng 10 cùng năm, khi đưa xe đến đại lý bảo dưỡng 3.000 km phát hiện tại cổ hút két làm mát khí nạp có vết dầu đọng.

Sau khi phát hiện có dầu loang ở bưởng đầu máy, anh Văn An (Nghệ An) đã được một đại lý ở thành phố Vinh thay mặt bưởng và bôi keo. "Tôi chạy xe từ đại lý về nhà khoảng 100 km lại thấy dầu rò rỉ ở vị trí bưởng được thay. Nhân viên kỹ thuật sau đó giải thích là do bôi keo chưa đúng kỹ thuật. Sau Tết, xe tôi được xử lý lần nữa và khoảng 800 km lăn bánh đến nay, chưa có hiện tượng rò rỉ dầu trở lại", anh An nói.

Cổ hút két làm mát khí nạp trên một xe Ranger có dầu đọng. Ảnh: Văn An

Những chủ xe Ford gặp hiện tượng rò rỉ dầu ở động cơ tăng áp 2.0 đã tập hợp danh sách khoảng hơn 450 trường hợp và gửi kiến nghị lên Ford. Hãng xác nhận đã nhận các phản ánh từ người dùng và cho biết đang phối hợp với khách hàng để giải quyết.

Đại diện Ford Việt Nam chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể nhưng cho biết: "Ford đang gửi các hướng dẫn kỹ thuật cần thiết và đào tạo hệ thống đại lý để có thể tiến hành sửa chữa vấn đề này trên các xe bị ảnh hưởng". Hãng nói rằng sẽ chủ động liên lạc với các khách hàng có xe gặp phải tình trạng trên và những khách hàng đã cung cấp thông tin liên hệ để đặt lịch hẹn tư vấn, làm dịch vụ tại các đại lý. Trong khi đó, nhân viên kỹ thuật của một số đại lý cho rằng lỗi đến từ việc dùng keo bôi kín khít không đảm bảo chất lượng.

Một nhóm chủ xe Ford gặp mặt tại Hà Nội hôm 1/3. Ảnh: Quốc Việt

Hôm 1/3, nhóm năm khách hàng đại diện cho các chủ xe gặp hiện tượng rò rỉ dầu ở nắp bưởng đầu máy và cổ hút két làm mát khí nạp trên động cơ 2.0 tại khu vực phía Bắc đã có buổi làm việc nội bộ với đại diện Ford Việt Nam tại Hà Nội. Anh Quý Khánh (Hà Nội), một trong số những người đối thoại với hãng cho biết, buổi gặp mặt mới chỉ ở bước đầu ghi nhận tình trạng các chủ xe phản ánh và hướng xử lý ban đầu. Không có văn bản mang tính pháp lý nào được ký kết giữa hai bên.

"Phía những người của Ford nói rằng hãng sẽ có câu trả lời chính thức bằng văn bản cho chúng tôi sau đó (1/3) bảy ngày", anh Khánh thông tin. Nhóm khách hàng này, ngoài yêu cầu hãng kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án xử lý, cũng kiến nghị hãng làm rõ việc nếu sau khi sửa chữa vẫn có tình trạng như trước đó thì xử lý thế nào.

Tại TP.HCM hôm 1/3, những chủ sở hữu xe Ford phía nam gặp trường hợp tương tự cũng có buổi gặp mặt để chia sẻ thông tin. Anh Ngọc Tỉnh, một trong những người có mặt hôm đó cho biết, nhóm đang chờ câu trả lời chính thức từ hãng Ford để cân nhắc hướng xử lý tiếp theo. Anh Tỉnh mua chiếc Ranger Wiltrak 2.0 hồi tháng 11/2019 cũng có hiện tượng dầu rò rỉ ở cổ hút tăng áp.

"Đại lý đã liên lạc với tôi đề nghị mang xe đến kiểm tra, bảo hành nhưng chưa nói nguyên nhân cụ thể. Tôi vẫn đang đợi Ford có văn bản trả lời chính thức về nguyên nhân, cách khắc phục cụ thể như thế nào để yên tâm mang xe đến kiểm tra", Ngọc Tỉnh cho biết.

Thành Nhạn