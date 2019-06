Gần 300 xe tham gia 'Ngày hội bán tải 3 miền 2019'

Nhờ công tác chuẩn bị kỹ càng, giải đua off-road thu hút nhiều thành viên các câu lạc bộ tham gia, nhận sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt liệt của khán giả. Ngoài giải thi đấu chính thì những vận động viên cũng có thể tự do "bắt cặp" thi đấu giao hữu với nhau một cách tự do vào cuối ngày, tạo ra những màn so tài đầy hấp dẫn và kịch tính.