Ford EcoSport 2018 giá cao nhất 690 triệu đồng tại Việt Nam

Đầu tháng 2, Ford giới thiệu EcoSport phiên bản mới tại nhà máy ở Hải Dương và đến đầu tháng 3, hãng công bố bảng giá mới chỉ vài ngày trước khi bán ra ở đại lý. Bên cạnh những thay đổi đáng kể, từ động cơ, hộp số tới khung gầm và vật liệu, giá bán lẻ đề xuất cũng khác biệt so với phiên bản hiện hành.

Đời cũ Giá (triệu) Đời mới Giá (triệu) Ambiente 1.5 MT 545 Ambiente 1.5 AT 569 Trend 1.5 MT 585 Trend 1.5 AT 593 Titanium 1.5 AT 658 Titanium 1.5 AT 648 Titanium 1.0 AT EcoBoost 689

EcoSport mới có tới 5 lựa chọn cho khách Việt, trong khi trước đó chỉ có hai bản. Ngoài Trend và Titanium, EcoSport có thêm bản Ambiente - bản thấp nhất trong danh mục của Ford. Có thêm bản thấp cũng là cách để Ford giảm giá sản phẩm. Nếu trước đó bản thấp nhất là Trend MT giá 585 triệu thì giờ đây là Ambiente MT chỉ 545 triệu.

Bản Trend không sử dụng số sàn nữa mà thay vào đó là số tự động, bởi lẽ bản số sàn đã do Ambiente đảm nhận. Mức giá Trend AT chỉ cao hơn 8 triệu so với Trend MT trước đây.

Phiên bản Titanium vẫn là cao nhất nhưng có hai lựa chọn là 1.5 AT và 1.0 EcoBoost, động cơ mà nhiều khách hàng muốn xuất hiện trên chiếc crossover cỡ B. Chênh lệch giá giữa hai bản là 41 triệu, đủ tạo khoảng cách cho khách hàng khi đắn đo giữa hai cỗ máy.

Với phổ sản phẩm trải dài, EcoSport mới có khoảng cách giá giữa 5 phiên bản lên tới 144 triệu, điều hiếm thấy ở các phân khúc xe cỡ nhỏ. Trước đây mức chênh giữa hai bản của EcoSport chỉ là 73 triệu.

EcoSport mới gồm 5 phiên bản, bán ra từ ngày 6/3. Ảnh: Đức Huy.

Thay đổi quan trọng nhất của mẫu crossover cỡ B là động cơ. Loại 1.5 Duratec được thay bằng hai lựa chọn mới: 1.5 Dragon Ti-VCT và 1.0 EcoBoost. Nhờ thế, EcoSport mới tăng sức mạnh, sức kéo trong khi vẫn đạt hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra là những tính năng, công nghệ mới để thu hút khách hàng, như thêm Auto Start Stop trên các bản cao cấp để tiết kiệm xăng khi di chuyển trong phố, màn hình cảm ứng dạng đứng như xe sang, vô-lăng ba chấu bọc da, hàng ghế sau có thể chủ động "lock/unlock" cửa bằng nút bấm như của tài xế...

EcoSport phiên bản mới có ngoại hình thanh thoát hơn với một số chi tiết thay đổi nhằm tạo sự mới mẻ, nhưng không nhiều bởi đây chưa phải thế hệ mới. Xe sẽ bán ra từ ngày 6/3 với 8 màu tùy chọn.

So với hai đối thủ hiện nay tại thị trường Việt Nam, bản cao nhất của EcoSport nhỉnh hơn so với Chevrolet Trax (nhập khẩu, giá 680 triệu) và thấp hơn nhiều so với Suzuki Vitara (nhập khẩu, giá 780 triệu). EcoSport có lợi thế là xe lắp ráp, sẵn nguồn cung, trong khi hai mẫu xe nhập khẩu có thể cạn xe tới tháng 5/2018 vì khó khăn từ Nghị định 116.

Minh Thủy