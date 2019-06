Đường cao tốc Đức bị giới hạn tốc độ vì nắng nóng

Đợt nắng nóng hơn 40 độ C có thể gây nguy hiểm khi lái xe trên đường cao tốc Đức do mặt đường biến dạng.

Chính quyền bang Saxony-Anhalt lo ngại đường cao tốc nổi tiếng của Đức, dù được bảo dưỡng thường xuyên, vẫn có thể bị giãn nở do nhiệt độ quá cao, gây nguy hiểm cho những chiếc xe thường chạy tốc độ trên 100 km/h, theo The Local. Vì lý do này, tốc độ bị giới hạn ở mức 120 km/h hoặc 100 km/h trên một số đoạn đường nhất định.

Autobahn - đường cao tốc Đức - vốn nổi tiếng vì có nhiều đoạn không giới hạn tốc độ. Ảnh: The Drive

Nhưng Đức không phải quốc gia châu Âu duy nhất áp dụng các giới hạn đối với phương tiện giao thông do điều kiện thời tiết. Hôm 26/6, chính quyền thành phố Paris (Pháp) đã ra lệnh cấm ôtô cũ lưu thông đợt nắng nóng. Những mẫu ôtô máy xăng từ đời 2006 về trước và ôtô động cơ dầu từ đời 2011 về trước không được chạy vào trung tâm thành phố nhằm giảm mức độ ô nhiễm.

Đợt nắng nóng xuất hiện ở châu Âu cuối tháng 6 được cho là ảnh hưởng của khối không khí nóng từ vùng sa mạc ở Bắc Phi tràn lên châu lục này. Khối khí nóng khiến mức nhiệt phổ biến ở nhiều thành phố lớn trên khắp châu Âu lên đến hơn 40 độ C.

Mỹ Anh