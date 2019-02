Dùng người thật thử kính chống đạn trên Mercedes S600

Người đàn ông ngồi vào ghế lái, đóng cửa và sẵn sàng nhận loạt đạt 9 mm được bắn từ khoảng cách chỉ vài mét.

S600 kính chống đạn như thế nào Video: superspeedersRob

Để chứng minh kính chống đạn trên chiếc Mercedes S600 Guard đời cũ, nhân vật của kênh Youtube/SuperspeedersRob kết hợp cùng một người bạn tên Matt để thực hiện thử thách này vào 2013.

Matt sẽ ngồi vào ghế lái, đóng cửa và sẵn sàng "ăn đạn" là những viên 9 mm từ khoảng cách vài mét. Ở viên đầu tiên, gã đàn ông to lớn đã phải thót tim, thở phào khi nghe tiếng nổ của đạn cũng như tiếng kính tạo lỗ rạn khi bị bắn. Rất may, sau loạt đạn, Matt an toàn.

Mercedes S-class Guard ra đời năm 2006 là dòng chống đạn phát triển từ S-class tiêu chuẩn, với khả năng chống các loạn đạn súng cũng như lựu đạn, mìn. Đây là mẫu xe được nhiều chính khách, doanh nhân sử dụng.

Minh Hy