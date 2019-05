Dây an toàn không đủ bảo vệ người ngồi hàng ghế sau ôtô

Viện bảo hiểm Mỹ cho rằng nên có cơ chế khác bảo vệ người ngồi hàng ghế sau khi gặp tai nạn ôtô, bởi dây an toàn là chưa đủ.

Ôtô ngày càng trang bị nhiều công nghệ an toàn cho những người ngồi bên trong. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) chỉ ra rằng các vị trí trong xe không có độ an toàn giống nhau. Người ngồi ở hàng ghế sau chịu nhiều ảnh hưởng hơn so với hàng ghế trước, kể cả những vụ va chạm từ phía trước.

Các kết quả nghiên cứu, thu thập từ năm 2014 đến nay, về sự an toàn của những người ngồi hàng ghế sau khi xảy ra tai nạn, cho thấy hành khách ở hàng ghế sau dù đeo dây an toàn vẫn bị thương hoặc tử vong.

Thử nghiệm độ an toàn cho hành khách ngồi hàng ghế sau bằng hình nộm. Ảnh: IIHS

IIHS phàn nàn rằng hệ thống an toàn cho người ngồi hàng ghế trước cải tiến từng ngày, trong khi hành khách phía sau chịu thiệt thòi hơn nhiều. Tổ chức này cho rằng các hãng xe nên có thêm nhiều biện pháp để bảo vệ những hành khách ở hàng ghế sau.

Kết quả nghiên cứu 117 vụ tai nạn, có người ngồi ở hàng ghế sau tử vong hoặc thương nặng, chỉ ra rằng 22 người bị tổn thương, 17 người tử vong do chấn thương vùng ngực. IIHS sẽ sử dụng dữ liệu từ các vụ tai nạn phía trước để đưa ra một bài thử nghiệm va chạm khác để đánh giá mức độ bảo vệ cho người ngồi cả hàng ghế trước và sau ôtô. Bài thử nghiệm mới sẽ được tiến hành ngay năm nay.

Viện bảo hiểm Mỹ đề nghị các nhà sản xuất ôtô sử dụng cùng công nghệ an toàn cho cả hàng ghế trước và sau. Dây đai an toàn cần cải tiến bộ phận căng đai và giới hạn lực. Bộ phận giới hạn lực nên nới nhẹ dây đai khi người đeo dây nhao về phía trước theo quán tính ở thời điểm va chạm.

Ngoài ra, IIHS khuyến nghị nhà sản xuất ôtô trang bị dây an toàn dạng túi khí cho xe, tính năng được Ford đưa ra năm 2011 và sử dụng trên các mẫu xe Mercedes. Ngoài ra, túi khi gắn trên trần xe cũng được khuyến cáo, để giúp hành khách hàng ghế sau không va chạm vào lưng hàng ghế trước, giảm chấn thương.

An Bình