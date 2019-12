Công nghệ giúp ôtô tự sửa lỗi

IsraelNhững chiếc xe có thể tự "chữa bệnh" đang được một Startup ở Tel Aviv phát triển, với công nghệ Học máy (Machine Learning) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Aurora Labs đã tạo ra hệ thống điều khiển và chủ động phát hiện, đồng thời sửa chữa những hỏng hóc có thể xảy ra trên ôtô. Hệ thống còn tự nâng cấp và phê duyệt phần mềm trên xe mà không gây ra bất cứ gián đoạn nào trong quá trình hoạt động.

"Ngành công nghiệp ôtô đang đối mặt với cuộc cách mạng lớn nhất", Ori Lederman, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Aurora Labs cho biết. "Khía cạnh đáng ngại nhất là khi công nghệ tinh vi 'xâm nhập' vào xe hơi cho dù bạn có tin tưởng hay không, thậm chí trước cả khi bạn hoàn thiện công nghệ tự động cho ôtô. Điều này mang đến nhiều thách thức cho các hãng ôtô", Lederman nhận định.

Ôtô với những phần mềm hỗ trợ việc tự sửa chữa. Ảnh: Aurora Labs

Những thách thức mới được nói đến gồm những vấn đề về phần mềm có thể được phát hiện sau khi đã bán xe, hoặc những vấn đề có thể được giải quyết một cách an toàn và đảm bảo, hoặc các lỗi có thể được xử lý mà không gây gián đoạn việc sử dụng xe. Trong 2018, khoảng tám triệu xe hơi được triệu hồi tại Mỹ chỉ tính riêng lỗi phần mềm.

"Cơ thể con người có thể phát hiện khi có điều gì đó không bình thường ngay trước khi bạn bất tỉnh", theo Phó chủ tịch marketing Roger Ordman. Hệ thống miễn dịch có thể chỉ ra điều gì đó không đúng và cần làm gì để giúp điều chỉnh: tăng nhiệt độ cơ thể hoặc đo lượng bạch cầu. Đôi khi cơ thể có khả năng tự chữa, và đôi khi cần phải nhờ tới những can thiệp từ bên ngoài.

Công nghệ của Aurora Labs có cách tiếp cận tương tự: phát hiện nếu có thứ gì đó bắt đầu đi sai hướng trước khi xảy ra sự cố gây thảm họa, chỉ ra chính xác vấn đề nằm ở đâu, làm gì đó để sửa chữa, trong khi giữ xe chạy bình thường.

Công nghệ dòng mã hành vi, được hỗ trợ bởi Học máy và AI, tạo ra sự thấu hiểu sâu sắc về phần mềm được cài đặt trên hơn 100 bộ điều khiển trung tâm (ECU), và mối quan hệ giữa các bên. Ngoài việc phát hiện lỗi phần mềm, công nghệ còn có thể kích hoạt điều khiển, nâng cấp phần mềm qua vô tuyến, tương tự quá trình tự động nâng cấp ứng dụng trên điện thoại, mà không làm quá trình hoạt động bị gián đoạn.

Nhờ đó, các hãng xe có thể nâng cấp và tiếp tục cải tiến phần mềm trên các mẫu xe kết nối. Các nhà sản xuất cũng có thể đặt ra các quy định nghiêm ngặt đối với việc áp dụng công nghệ.

Không cần tới những vụ triệu hồi hàng loạt, phần mềm "tự chữa bệnh" của Aurora Labs sẽ có khả năng thực hiện những sửa chữa ngắn hạn nhằm đảm bảo quá trình hoạt động liên tục và dự đoán những gì có thể xảy ra. Công nghệ đồng thời tự động nâng cấp hệ thống cho chiếc xe khi cần.

Startup, đã thu được 11,5 triệu USD nhờ gọi vốn kể từ lúc thành lập năm 2016, đang xúc tiến để cung cấp công nghệ riêng cho một số hãng xe hàng đầu thế giới. Trong đó có các hãng ở Đức, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật.

Hiện Aurora Labs có văn phòng ở Michigan, Mỹ, và thủ đô Skopje của Macedonia. Hãng còn có một công ty con ở Munich, Đức.

Tại châu Âu, xe hơi được xếp hạng về an toàn theo tiêu chuẩn năm sao của NCAP. Nhưng Ordman tin rằng, nên có thêm một sao dành cho an ninh và an toàn phần mềm.

Mỹ Anh (theo Jerusalem Post)