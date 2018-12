Cô gái bikini dùng chân trần đạp vỡ kính xe cảnh sát

Bị nhốt trong xe với 2 viên cảnh sát trấn giữ 2 bên cửa, cô gái dường như muốn thoát ra ngoài qua lối kính chắn gió. Trước đó, nhân vật chính bị bắt do uống rượu say và gây mất trật tự tại bể bơi, theo Mirror.

Xe cảnh sát mà cô gái ngồi bên trong là một chiếc Lada, trong khi xe công vụ khác đỗ phía sau là Mercedes với biển số của Nga. Sự việc được một người dân sống gần đó quay lại bằng điện thoại di động và đăng lên mạng xã hội, nơi video được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Kính ôtô được sản xuất với mục đích tạo độ an toàn và cứng nhất có thể nhằm chống lại lực tác động ở mức độ nào đó trước khi bị vỡ. Kính xe hiện đại thường là loại kính cường lực hoặc kính phiến an toàn. Kính phiến an toàn dù chịu lực tác động mạnh và nhiều lần vẫn không vỡ vụn mà chỉ nứt theo hình hoa thị.

Trước kia, người ta sử dụng loại kính chắn gió vỡ vụn khi có lực tác động để tránh gây chấn thương cho tài xế. Tuy nhiên, loại kính đó lại nguy hiểm và tài xế rất khó điều khiển xe khi kính đã vỡ.

Mỹ Anh

Nguồn video: Youtube