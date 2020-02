Chất sang trên bộ đôi sedan Lexus tại Việt Nam

Hãng xe sang Nhật Bản kỳ vọng LS và ES 2020 sẽ thiết lập chuẩn mực mới trong phân khúc sedan hạng sang.

Năm 1983, dự án Circle F được Eiji Toyoda, cố Chủ tịch của Toyota khởi động với 60 nhà thiết kế, 1.400 kĩ sư làm việc và 2.300 chuyên viên nghiên cứu. 6 năm sau, hãng ra mắt Lexus LS và ES tại Triển lãm Detroit (Mỹ). Trong năm 1989, đã có 16.392 xe LS 400 và ES 250 sedan được bán ra sau bốn tháng ra mắt, tạo tiền đề cho hãng xe Nhật vươn ra toàn cầu. Hiện nay, hơn 1.000 đại lý Lexus có mặt tại hơn 100 quốc gia phục vụ khách hàng khắp thế giới. LS và ES là hai mẫu xe điển hình mang phong cách đặc trưng Lexus.

LS - sedan hạng sang đầu bảng của Lexus

LS 400 ra mắt năm 1989 đánh dấu bước ngoặt khi Lexus chính thức tham gia phân khúc sedan hạng sang. Trải qua nhiều thế hệ phát triển, LS giờ đây được Lexus định vị là dòng xe biểu tượng cho sự thành đạt cũng như khẳng định chất riêng của chủ sở hữu.

Lexus LS 500h SE tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019.

Phiên bản sản xuất giới hạn LS 500h SE kỷ niệm 30 năm và ES 300h được hãng kỳ vọng là hai mẫu xe chinh phục nhóm khách hàng thành đạt, theo đuổi phong cách sống hạng sang.

LS 500h được thiết kế mang nét thể thao của mẫu coupe LC 500, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phấn khích và cảm giác êm ái, đầm chắc hơn. Mẫu sedan thấp hơn 25mm và dài hơn 35mm so với phiên bản cũ. Cụm đèn chiếu sáng 3 bóng LED. Đèn báo rẽ chữ L vuốt dài sang hai bên. Bộ vành 20 inch thiết kế rỗng tạo bề mặt bóng và giảm thiểu tiếng ồn từ lốp.

Nội thất Lexus LS 2020.

LS cũng là mẫu sedan Lexus đầu tiên tạo bước đột phá với thiết kế sáu cửa sổ bên, tạo mặt phẳng liền mạch với các cột trụ hai bên, mang lại tầm quan sát hoàn hảo cho người lái. Lưới tản nhiệt hình con suốt tạo hiệu ứng thay đổi màu sắc ở các góc độ ánh sáng khác nhau.

Nội thất xe được làm thủ công bởi những nghệ nhân Takumi. Hàng ghế trước chỉnh điện 28 hướng, tích hợp sưởi ấm, làm mát và massage trên bề mặt đệm Ottoman. Giao diện điều khiển cảm ứng Remote Touch Interface. Bàn rê hỗ trợ nhập chữ viết tay. Điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp màn HUD trên kính lái. Dàn âm thanh Mark Levinson 23 loa hứa hẹn mang trải nghiệm rạp hát di động.

LS 500h trang bị công nghệ tiên phong Multi-Stage Hybrid, kết hợp động cơ xăng V6 3.5 và hai mô tơ điện. Công nghệ phun xăng trực tiếp D-4S cho sức kéo tối đa 350Nm tại tua máy 5.100 vòng/ phút. Phiên bản 2020 của LS được trang bị hệ thống an toàn Lexus LSS+ với nhiều tính năng an toàn. Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng bằng radar. Hệ thống an toàn tiền va chạm PCS. Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA, duy trì làn đường LKA, đèn chiếu sáng thích ứng AHS...

Lexus giới thiệu phiên bản giới hạn LS 500h SE kỷ niệm 30 năm với màu sơn ngoại thất xanh Terrane Khaki. Các chi tiết nội thất trang trí họa tiết Kikiro xanh nước biển. Họa tiết hình con suốt tạo hình bằng laser trên các tấm ốp. Ghế bọc da semi-aniline màu camel. LS 500h SE có giá bán 7,83 tỷ đồng.

Lexus ES 2020 - sedan hạng sang cho khách hàng trẻ

Mẫu sedan ES được Lexus định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ hơn so với LS. Ở phiên bản 2020, ES 250 và ES 300h nhận nâng cấp đáng kể ở ngoại thất và nội thất.

Lexus ES 300h phiên bản 2020.

Phiên bản ES 250 có đèn chiếu sáng ba bóng LED, tích hợp dải đèn ban ngày chữ L đặc trưng Lexus. Hệ thống giải trí được bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe lần đầu tiên được trang bị hệ thống an toàn mới nhất Lexus LSS+2 bao gồm các tính năng an toàn hàng đầu như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS); Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC); Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS) khiến ES trở thành chiếc xe sở hữu những tính năng an toàn hàng đầu phân khúc. Phiên bản mới vẫn kế thừa các tính năng như: hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, cảnh báo áp suất lốp TPWS và 10 túi khí.

Phiên bản ES 300h lần đầu tiên được Lexus giới thiệu tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.5 và điện. Công suất cực đại 214 mã lực. Hàng ghế trước bọc da semi-aniline chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson, điều hòa 3 vùng độc lập.

Hai phiên bản ES 250 và ES 300h có giá bán lần lượt 2,54 tỷ đồng và 3,04 tỷ đồng.

Tuấn Vũ

Ảnh: Lexus Việt Nam