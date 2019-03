Một cảnh sát giao thông ở Yekaterinburg, Nga, nhanh chân thoát nạn trong gang tấc khi chiếc xe tải mất lái trên đường trơn.

Cảnh sát đổ người tránh cú văng đuôi của xe tải Video: Youtube

Tình huống xảy ra cách đây một tháng, nhưng mới được đưa lên mạng hôm 23/2 và thu hút nhiều sự chú ý. Những gì diễn ra được camera gắn trên xe cảnh sát ghi lại.

Đó là một ngày lạnh giá, lề đường tuyết phủ dày và mặt đường trơn trượt. Khi chạy đến gần điểm chốt, xe tải mất lái và trượt bánh, phần thân văng thẳng về phía nhân viên công vụ. Người này phản ứng nhanh như chớp, đổ người ngã xuống lề đường trong khi xe tải đập trúng xe cảnh sát.

Lý do khiến tài xế xe tải mất lái dường như do chiếc xe con phía trước cắt ngang đường. Cú phanh trên đường trơn dẫn tới tình huống nguy hiểm. May mắn là không ai bị thương, theo E1.

Điều gây ấn tượng là phản ứng kịp thời của viên cảnh sát. Nếu không tránh được đúng lúc, anh này có thể mất mạng nếu bị xe tải đập trúng.

Mỹ Anh