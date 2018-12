Các tài xế xe Đức ngổ ngáo nhất

Kết quả nghiên cứu của hãng bảo hiểm ôtô GoCompare cho thấy, các tài xế lái xe Đức có nhiều vi phạm hơn so với người điều khiển các mẫu xe khác. Trong đó, BMW chiếm ngôi đầu bảng, lần lượt phía sau là Mercedes và Audi.

Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng, các tài xế lái dòng xe BMW 420d thường chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ và mắc lỗi nhiều nhất. Khoảng 17,1% số người điều khiển dòng series 4 có ít nhất là một vi phạm, gấp hơn hai lần so với mức trung bình (8,5%) của các mẫu xe khác. Trong khi đó, 21,3% tài xế series 4 có một lần đòi bồi thường bảo hiểm do lỗi do chính mình gây ra.

Các tài xế đi BMW có tỷ lệ vi phạm cao nhất theo kết quả nghiên cứu tại Anh.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người lác các mẫu xe hơi hạng sang này thường gây ra va chạm hoặc bị kết tội có hành vi vi phạm luật giao thông. Các mẫu như Audi A5, Mercedes C220, Mercedes E220 và Jaguar XF nằm trong số 5 xe thường xuyên song hành cùng các tài xế hay phạm lỗi.

"Những dòng xe hạng sang hiệu suất cao là những thương hiệu ưa thích của các tay lái nguy hiểm trên đường phố. Không phải ai điều khiển các mẫu xe này đều nguy hiểm", Matt Oliver, đại diện hãng bảo hiểm nhận xét. "Điều gây lo lắng nhiều hơn là số lượng lớn những mẫu xe này trên đường phố hiện nay".

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Kinh doanh và sản xuất ôtô Anh (SMMT), BMW, Mercedes và Audi đều nằm trong Top 10 xe bán chạy của 2018 tại quốc gia này. Ngoài ra, nhiều mẫu khác trong Top 10 thường được sử dụng hàng ngày hoặc suốt một thời gian dài, vào các giờ cao điểm tại những khu vực đông đúc nên càng tăng nguy cơ gặp va chạm.

"Việc khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm mà bạn là người có lỗi sẽ dẫn đến hậu quả chi phí bảo hiểm cao hơn so với những khiếu nại khác. Bạn sẽ được coi là tài xế có nguy cơ cao", Oliver cho biết.

Một số mẫu xe có tỷ lệ tài xế vi phạm thấp như Vauxhaull Agila, Ford Ka và Fiat Panda. Những người điều khiển Peugeot 206 ít khiếu nại bồi thường bảo hiểm do chính mình mắc lỗi nhất, còn các tài xế Fiat Punto và Citroen C2 là những lái xe an toàn nhất.

Mỹ Anh