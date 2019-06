Biển số đẹp chẳng để làm gì khi tài xế Việt lái xe ẩu

Khá nhiều vụ tai nạn xảy ra từ những chiếc xe có biển số đẹp mà chủ xe bằng cách nào đó có được.

Ngày 28/5/2019, trên một số phương tiện thông tin đại chúng nêu một người Hà Nội mua mới xe Kia Morning với giá lên tới 2,3 tỷ đồng. Chiếc xe được trả giá cao vì sở hữu biển kiếm soát ngũ quý - 999.99. (Xe khi chưa đăng ký có giá dưới 300 triệu).

Trong khi đó, không ít người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung đang còn nghèo khổ (với cuộc sống mưu sinh, lam lũ, cật lực hàng ngày) thì vị vung số tiền 2,3 tỷ để mua chiếc xe nêu trên chỉ là đại phú, chứ không phải đại tâm. Thử hỏi có hay ho gì?

Tôi nhớ lại vụ tai nạn giao thông đường bộ ngày 11/4/2019 trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tai nạn, do tài xế điều khiển xe Lexus biển kiểm soát 49X-6666 khiến 4 người tử vong và 6 người bị thương nặng. Bổ sung vắn tắt thêm một vụ ngày 20/8/2013, tài xế điều khiển xe Rolls-Royce, BKS 38A-028.88, gây tai nạn giao thông tại địa phận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, làm chết 2 người.

Ngày 29/8/1988, tại km 52, quốc lộ 5, thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông do người tài xế xe tải vi phạm cự ly an toàn, cộng thêm phanh (ôtô tải) mất tác dụng, nên đã đâm vào đuôi xe GAZ 69 (Com-măng-ca đuôi vuông), biển số đẹp "8 nước", làm chết nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và vợ là nhà thơ Xuân Quỳnh cùng đứa con của họ (cháu Quỳnh Thơ khi đi xe GAZ 69 này). Tôi tham gia vẽ sơ đồ hiện trường.

Thực tế rõ ràng từ xưa đến nay, những chiếc xe cao cấp, sang trọng hoặc có biển số "khủng", biển số "tứ quý", biển số đẹp "8 nước" cũng chẳng né được tai nạn giao thông.

Tuy nhiên vì các lý do, sở thích khác nhau; chẳng hạn thích biển số xe trùng với năm sinh, hay ngày sinh của chủ xe; hoặc có khi do thích khuếch trương, khoe khoang, sĩ diện hão, hoặc do mê tín dị đoan-lạc hậu... khiến một số người mua xe cơ giới hạng sang. Và khi đi đăng ký những chiếc xe này sẽ cần một cái biển số "tương xứng".

Theo Luật Giao thông đường bộ (điều 53, khoản 3) quy định: "Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp". Song thực chất biển số xe bao gồm những chữ cái cùng các số tự nhiên, của cơ quan chức năng cấp (gắn vào xe cơ giới-khi đăng ký) để họ sử dụng trong công tác nghiệp vụ, quản lý, kiểm soát, theo dõi... chủ xe, đơn vị, người lái xe; nhằm góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, quốc phòng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Thế nên, Luật Giao thông đường bộ, điều 54, khoản 2 quy định: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đăng ký-cấp biển kiểm soát xe cơ giới (để chủ xe gắn vào xe).

Và vì vậy, những người thông tuệ đều hiểu tài sản của chủ xe là cái xe, chứ không phải biển kiểm soát. Mà đã không phải tài sản của mình, đấu giá hay bằng cách nào đó có được biển số đẹp, cũng đâu có ý nghĩa gì.

Thật là buồn cười một số chủ xe ham hố, muốn biến một sự ngẫu nhiên thành một sự tất nhiên, bằng cách mượn tay thầy thợ, cày cục kiếm cho được cái biển số mà họ mong muốn.

Độc giả Nguyễn Thành Lập

Kỹ sư, cựu sĩ quan cao cấp công an