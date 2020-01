Bentley khai tử dòng xe đỉnh bảng Mulsanne

Hãng xe Anh quốc dừng sản xuất dòng xe sedan hạng sang Mulsanne và động cơ 6,75 lít V8 huyền thoại.

Được giới thiệu vào năm 1968 tại xứ Crewe, động cơ 6,75 lít V8 tăng áp kép L Series được coi là khối động cơ lâu đời nhất được sản xuất. Trải qua 60 năm phát triển cùng, Bentley chính thức dừng sản xuất Mulsanne và khai tử khối động cơ này do không thể làm gì để phù hợp với quy định khí thải Euro 6. Dải sản phẩm của Bentley chỉ còn Flying Spur, Continental và Bentayga.

Thay cho lời chào, Bentley ra mắt phiên bản đặc biệt cuối cùng Mulsanne 6.75 Edition, được áp dụng trên mẫu Mulsanne Speed. Ngoại thất ốp crôm trên các chi tiết như viền cửa sổ, viền đèn pha và đèn hậu, kết hợp với đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Ống xả, lưới tản nhiệt Mulliner Serenity và logo The Flying B sẽ được sơn màu đen bóng.

Bentley Mulsanne bản đặc biệt.

La-zăng 5 chấu có kích thước 21 inch được gia công tỉ mỉ có màu tương phản với hệ thống phanh bên trong. Phần hốc gió hình chữ B bên thân xe có huy hiệu Edition 6.75. Ngoài ra khi mở cửa xe, đèn soi chiếu xuống cũng có hoạ tiết hình huy hiệu.

Khoang nội thất được bọc da bò cao cấp, đi kèm với một vài chi tiết tạo điểm nhấn được làm bằng gỗ, nhôm Dark Engine Spin và hoàn thiện bằng một lớp veneer màu bạc như bảng táp-lô, bảng điều khiển phía sau và cửa xe. Bảng điều khiển trung tâm và dây an toàn có màu đen Grand Black. Bảng điều khiển phía trước có thêm bảng kim loại nhỏ mang dòng chữ "6.75 Edition", "Celebrating 60 years of the L Series V8 engine" và "One of thirty hand built in Crewe by Bentley Mulliner".

Các nút điều chỉnh hệ thống điều hòa được thay thế nhằm mô phỏng nắp dầu của động cơ, họa tiết "6.75 Edition" được khâu trên ghế. Ngoài ra, đồng hồ Bentley và đồng hồ đo ở bảng táp-lô phía trước sẽ in các bản vẽ của khối động cơ. Khách hàng được tùy chọn bốn kiểu phối màu nội thất bao gồm xanh Imperial, đen Beluga, đỏ Firegloew và màu da bò Newmarket Tan.

Được xây dựng trên nền tảng của chiếc Mulsanne Speed, xe vẫn sử dụng động cơ 6,75 lít V8 tăng áp kép, công suất 523 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm thông qua hộp số ZF 8 cấp tự động. Sức mạnh này giúp chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 306 km/h. Điều đặc biệt trên khối động cơ này là được hoàn thiện bằng màu đen thay vì màu bạc truyền thống và được ký bởi CEO Bentley, Adrian Hallmark.

Với số lượng chỉ 30 chiếc trên toàn thế giới, đây cũng là 30 chiếc Mulsanne cuối cùng lăn bánh khỏi nhà máy Bentley vào tháng 3 năm nay.

Minh Quân