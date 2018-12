Ba lần tôi suýt chết vì ngủ trong ôtô bật điều hòa

Tôi biết lái xe ôtô gần 20 năm trước. Khi lái xe được 5-7 năm, tôi cũng không hề biết ngủ trên xe ôtô khi bật điều hòa là cực kỳ nguy hiểm và tôi muốn kể về những lần thoát chết may mắn này.

Một lần khi về vùng quê Hà Tĩnh để bốc mộ, tôi đã ngủ ngoài xe, hôm đó cực may là do tôi bị lạnh mà tỉnh dậy, cảm giác cực kỳ mỏi mệt, không muốn làm gì... Lần thứ nhất thần chết đã chạm vào tôi. Nhưng còn may hơn khi sau đó, trong đêm tối và yên tĩnh, tôi sợ tiếng xe nổ ảnh hưởng đến mọi người, trời cũng mát nên lúc mắt nhắm mắt mở tôi tắt máy, hé cửa và ngủ tiếp đến rạng sáng.

Lần thứ hai, trong một lần uống thử các loại rượu vang, không thể ngờ bị say (có lẽ uống nhiều loại một lúc). Trên đường lái xe về nhà, để an toàn tôi đã tấp vào lề đường vắng bật điều hòa để ngủ. Khi tỉnh lại lúc nửa đêm quá may mắn cho tôi, cửa kính đã không kéo hết lên bởi trước đó tôi mở ra để nôn, chắc lúc kéo đang lơ mơ nên kéo không kín.

Lần thứ ba, tôi về nhà muộn và không mang chìa khóa, tránh làm phiền người nhà tôi đã đỗ xe ở bãi và ngủ. May mắn lần này lại đến từ việc xe gần hết xăng, trời cũng không nóng nên tôi không bật điều hòa và ngủ luôn trên xe.

Khi đỗ xe bật điều hòa ngủ thường ai cũng chọn chế độ lấy gió trong, xe chỉ làm mát không khí trong xe, mà ít có sự lưu thông với bên ngoài. Dần dà lượng khí tươi giảm, gây mệt mỏi.

Còn nếu bạn lấy gió ngoài, hay bạn sở hữu xe hiện đại, dù ở chế độ lấy gió trong, sau một khoảng thời gian, điều hòa vẫn tự lấy gió ngoài để cân bằng hàm lượng không khí. Lượng khí điều hòa làm lạnh mang vào trong xe chứa hàm lượng CO cao, gây mệt mỏi và thậm chí tử vong.

Không thể ngờ điều nguy hiểm chết người vậy mà bao năm lái xe tôi lại không hề hay biết. Chính vì điều này mà kể cả khi lái xe đường dài, không khí làm lạnh trên xe với lượng khí không dồi dào như bên ngoài, cũng là nguyên nhân khiến thần kinh và cơ bắp dần uể oải, gây cảm giác mệt mỏi. Do đó, chúng ta nên nghỉ giữa hành trình nhiều lần để ra ngoài hít thở hoặc thi thoảng hạ các cửa kính để không khí lưu thông chút.

Còn nếu có ngủ khi bật điều hòa xe, hãy hé một chút cửa kính. Tất nhiên phải trong không gian thoáng ngoài trời, chứ còn trong hầm thì cũng không có ý nghĩa mấy.

Tôi thiết nghĩ những kiến thức như thế này nên dạy trẻ em từ khi còn nhỏ, ở trường. Còn giờ, chúng ta có thể nói với nhau, càng nhiều người biết càng ít những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn!

Độc giả Lekima Hùng