50% người thi bằng lái xe ở Ấn Độ trượt vì 'không có giáo viên để hối lộ'

Khi chuyển sang chấm thi tự động, các thí sinh không thể hối lộ cho ai và số người bị đánh trượt ở Delhi tăng từ 16,2% lên 48,9%.

Các chuyên gia cho rằng ở Delhi, nơi ít nhất 2.000 người chết mỗi năm do tai nạn giao thông, thì các bài thi thực hành tự động là cách "hết sức rõ ràng" để đảm bảo các tài xế không an toàn không thể lấy được bằng lái, theo Hindustan Times.

Một trong số các trung tâm thi giấy phép lái xe bằng hệ thống tự động ở Delhi. Ảnh: The Hindu

Sự xuất hiện của các đường thi tự động tại ba trung tâm cấp giấy phép lái xe của Delhi dẫn tới mức tăng đột biến số người bị đánh trượt trong phần thi thực hành, theo dữ liệu từ chính phủ Ấn Độ.

Ít nhất 48,9% số thí sinh tại ba trung tâm, nơi các bài thi thực hành tự động được đưa vào áp dụng từ tháng 3 năm nay, đã bị trượt. Trước đó, con số này chỉ là 16,2%.

"Phần lớn số người tử vong do tai nạn giao thông xuất phát từ sai lầm của con người. Từ khi có hệ thống tự động đã loại bỏ sự can thiệp của con người khỏi các bài thi, ngăn chặn các tài xế thiếu phẩm chất và không đủ an toàn khỏi việc tham gia giao thông. Bài thi kiểu mới cũng khó tới mức nếu một tài xế không đạt đủ 70% số điểm, họ sẽ trượt và phải xin thi lại", Piyush Tewari, giám đốc điều hành quỹ Save Life Foundation phát biểu.

Từ tháng 3, ba trung tâm - Mayur Vihar Phase-I, Surajmal Vihar và Burari - đã trở thành những nơi đầu tiên ở Delhi chuyển sang hệ thống hoàn toàn tự động. Các thí sinh sẽ được giám sát và chấm điểm qua các cảm biến và camera độ phân giải cao trên khắp bài thi sa hình nhằm đảm bảo một kết quả "khoa học".

Mô hình bài thi thực hành lái tại Ấn Độ.

Các đường thi tự động mới có 10 mô hình khác nhau - 7 cho ôtô và 3 cho xe máy. Các thí sinh không lái xe chệch khỏi đường kẻ và về đích trong thời gian cho phép sẽ được tính hoàn thành bài kiểm tra.

Tại 7 trung tâm cấp giấy phép lái xe truyền thống khác ở Delhi, các bài thi thực hành sẽ diễn ra trên các con đường công cộng, nơi các thí sinh điều khiển xe trên quãng đường gần một km dưới sự giám sát của một giám thị. Trong khi các trung tâm áp dụng hệ thống tự động không có sự can thiệp của con người, thì kết quả tại các trung tâm thông thường sẽ dựa vào sự định đoạt của giám thị cũng như cán bộ trung tâm.

Tại các hệ thống tự động, các cán bộ chỉ có nhiệm vụ giám sát quá trình thi và ký lên tờ kết quả đã được tự động in ra. Các thí sinh vì thế không thể hối lộ cho ai, đồng nghĩa việc không tồn tại loại "phí chống trượt" ở những trung tâm này.

Mỹ Anh