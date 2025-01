'Ôtô, xe máy: nước sông không phạm nước giếng'

Nếu làn đường của xe nào xe đó đi, không điền vào chỗ trống thì sẽ không xảy ra tắc đường.

Nguyên nhân sâu xa của việc tắc đường chính là dòng ôtô xe máy hỗn độn. Khi đường thông thoáng thì làn đường của ai người đấy đi, không xe nào rảnh mà lạng lách lấn làn. Vấn đề chỉ phát sinh khi đường bắt đầu đông lên, các phương tiện ùn lại. Lúc này, xe máy nhỏ hơn, linh hoạt hơn, quán tính nhỏ hơn không có điểm mù. Vì vậy khoảng cách an toàn của xe máy cũng nhỏ hơn. Nếu thay tất cả các ôtô bằng xe máy thì việc di chuyển ở cự ly đấy vẫn thực hiện được.

Ôtô to hơn, không dễ chuyển hướng xoay xở, quán tính lớn hơn, có nhiều điểm mù. Vì vậy khoảng cách an toàn của ôtô cần lớn hơn, cần nhiều không gian hơn để có thể di chuyển an toàn. Nhưng không gian đã bị xe máy phủ kín.

Nói chung là người đi xe máy không hình dung được khó khăn của người đi ôtô nên di chuyển theo kiểu điền chỗ trống nhiều hơn vì xe của họ dễ dàng làm việc đó. Nếu đi trước đầu xe máy khác thì khoảng cách đấy vẫn an toàn nhưng trước đầu ôtô thì khoảng cách đó có thể không an toàn.

Còn người đi ôtô không nên đem tư tưởng lái xe máy để đi, không chen lấn điền vào chỗ trống như xe máy vì sau khi rời khỏi hàng chen lên mắc kẹt muốn trở lại hàng cũng không dễ. Tốt nhất nhường làn bên phải nhất cho xe máy đi thì họ cũng không có nhu cầu chen vào các làn khác.

Độc giả Công Lý