Ôtô vượt đèn đỏ đâm tử vong một gia đình đi xe máy

Thái LanChiếc bán tải lao nhanh qua đèn đỏ và đâm trúng xe máy đang rẽ phải khiến ba người thiệt mạng.

Ôtô vượt đèn đỏ đâm văng xe máy chở ba người Video: ThaiBJA

Tại ngã tư ở Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao, sáng 14/8, theo hướng camera, đèn đỏ dành cho hướng đi thẳng, trong khi đèn xanh báo được rẽ phải. Từ bên làn đường ngược chiều, một xe máy rẽ phải thì đột nhiên một xe bán tải chạy thẳng lao đến. Va chạm ở tốc độ cao khiến cả chiếc xe máy và ba người trên xe văng xa.

Phần đầu xe bán tải vỡ toác sau va chạm. Ảnh: Phanom Rescue

Cảnh sát phát hiện ba nạn nhân tại hiện trường, đều là người trên xe máy. Một phụ nữ 27 tuổi được xác nhận đã tử vong tại chỗ. Một bé gái 4 tuổi và một người đàn ông 35 tuổi ở trong tình trạng nguy kịch. Ba người được xác định là một gia đình, với người cha và con gái qua đời sau đó trong bệnh viện.

Chiếc xe máy vỡ nát, với dầu chảy ra từ động cơ. Ảnh: Phanom Rescue

Mỹ Anh (theo Ch7)